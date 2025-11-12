Două anaconde colorate au sosit la Grădina Zoologică din Târgu Mureș: „Vă așteptăm să descoperiți miturile și adevărurile despre cei mai grei șerpi din lume”

Grădina Zoologică din Târgu Mureș a primit două specii noi de șerpi, anaconda verde (Eunectes murinus) și anaconda galbenă (Eunectes notaeus), care vor popula Casa reptilelor, recent redeschisă publicului.

Două anaconde fascinante la Grădina Zoologică din Târgu Mureș

”Suntem încântați să vă anunțăm că au sosit două specii noi, fascinante: anaconda verde (Eunectes murinus) și anaconda galbenă (Eunectes notaeus)! Deși în natură sunt rareori văzute împreună, la noi le puteți admira în același habitat special amenajat. Veniți să vedeți cum se mișcă lent, dar cu o forță incredibilă, aceste reptile impresionante. Vă așteptăm să descoperiți miturile și adevărurile despre cei mai grei șerpi din lume”, a scris miercuri Grădina Zoologică din Târgu Mureș pe pagina sa de Facebook.

Anterior, Grădina Zoologică s-a îmbogățit cu mai multe specii de reptile găzduite în padocul cu trecere din casa tropicală: un piton, un caiman și patru exemplare de țestoasă africană pintenată, care completează colecția din Casa reptilelor, acestea fiind aduse din Veszprém (Ungaria).

Casa Reptilelor de la Zoo Târgu Mureș s-a redeschis de curând, după mai multe luni de renovări și modernizări, oferind mai multă lumină și confort pentru vizitatori și animale deopotrivă, scrie Agerpres.

