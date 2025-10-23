Instinctul pisicii a salvat situaţia: Jandarmii din Mehedinți au intervenit pentru îndepărtarea a doi şerpi dintr-o locuinţă (FOTO)

Un echipaj de jandarmi a intervenit, joi, pentru îndepărtarea a doi şerpi dintr-o locuinţă în comuna Bălăciţa, judeţul Mehedinţi. Proprietarul a sunat la numărul de urgenţă 112, după ce pisica sa s-a agitat, transmite News.ro.

”În cursul zilei de joi, 23 octombrie a.c., jandarmii au fost solicitaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, să intervină în comuna Bălăciţa, pentru îndepărtarea a doi şerpi dintr-o locuinţă. Apelul a fost făcut de proprietarul imobilului, care a observat comportamentul agitat al pisicii din casă. Animalul de companie a semnalat, astfel, prezenţa neobişnuită a reptilelor, iar bǎrbatul a solicitat imediat sprijinul autorităţilor”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Mehedinţi.

Un echipaj de jandarmerie s-a deplasat de urgenţă la faţa locului, iar după ce a făcut verificări, cei doi şerpi au fost identificaţi şi capturaţi în siguranţă, cu ajutorul dispozitivelor specifice pentru astfel de intervenţii. Reptilele au fost ulterior eliberate în mediul natural, într-o zonă aflată la distanţă de zonele locuite.

”Jandarmeria recomandă cetăţenilor ca, în astfel de situaţii, să nu încerce capturarea sau îndepărtarea reptilelor pe cont propriu, ci să solicite sprijinul specialiştilor prin apel la numărul de urgenţă 112, pentru a evita eventuale incidente”, a mai precizat sursa citată.

