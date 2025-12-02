Medicii veterinari din UE se mobilizează pentru limitarea focarului de pestă porcină africană din Spania. Alertă lângă Barcelona

Un grup operativ, alcătuit din medici veterinari din Uniunea Europeană, a început marți, 2 decembrie, să lucreze la Barcelona pentru a ajuta la limitarea focarului de pestă porcină africană, în timp ce Spania, unul dintre principalii exportatori de carne de porc din lume, a anunțat că numărul mistreților infectați cu acest virus a ajuns la nouă, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Focar de pestă porcină africană în Spania

Experții în virusologie și managementul riscurilor urmează să viziteze zona afectată din municipiul Bellaterra, la nord-vest de Barcelona, pentru a analiza situația, a oferi consiliere și a face recomandări, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Spania este principalul producător de carne de porc din UE, fiind responsabilă pentru un sfert din producția blocului comunitar, înaintea Germaniei, cu exporturi anuale în valoare de aproximativ 3,5 miliarde de euro (4,05 miliarde de dolari).

Ieri, Spania a reluat livrările de carne de porc provenită din alte regiuni în China, țară ce reprezintă aproape 42% din exporturile spaniole de carne de porc în afara blocului comunitar, după ce Beijingul a confirmat că va limita doar importurile din zona Barcelonei.

Mai multe țări au suspendat livrările de carne de porc și subproduse

Alte țări, inclusiv Anglia, Mexic și Canada, au suspendat o gamă largă de livrări de carne de porc și subproduse din întreaga Spanie. Premierul Pedro Sanchez le-a îndemnat să continue să cumpere din regiuni din afara zonei de izolare.

Ministrul Agriculturii, Luis Planas, a spus că Marea Britanie va adopta aceeași abordare ca Uniunea Europeană, care permite importurile din zonele neafectate, și că au loc discuții cu Canada pentru o schemă similară.

Inclusiv Croația încearcă să limiteze un focar de pestă porcină, în timp ce Italia și Germania au înregistrat cazuri în ultimii ani care au impus sacrificarea porcilor. În Franța, care este în prezent liberă de boală, Ministerul Agriculturii a transmis că va evalua situația în această săptămână și va propune orice măsuri necesare.

‘Măsurile de biosecuritate trebuie consolidate și mai mult, având în vedere că trei țări (Spania, Italia și Germania) din jurul nostru sunt acum afectate’, a punctat Anne Richard, directoarea asociației franceze a industriei cărnii de porc, Inaporc.

Autoritățile spaniole cred că virusul s-ar fi putut răspândi după ce un mistreț a mâncat alimente contaminate, posibil un sandviș adus din afara Spaniei.

Virusul este inofensiv pentru oameni

Pesta porcină africană este inofensivă pentru oameni, însă extrem de contagioasă și mortală pentru porci și mistreți. Virusul a fost identificat prima dată la doi mistreți într-o zonă împădurită și deluroasă din afara Barcelonei. Alți șapte mistreți din aceeași zonă au murit din cauza bolii, a explicat Ministerul Agriculturii de la Madrid.

Oficialii catalani au restricționat toate activitățile de agrement, inclusiv vânătoarea, pe o rază de 20 km (12,4 mile) de locul unde au fost găsiți primii doi porci. Un perimetru mai restrâns, de 6 km, a fost închis, fiind instalate capcane și ridicate drone cu vedere termică pentru a prinde și testa mistreții.

Deși focarul este controlat, costurile pentru crescătorii de porci din zona afectată vor fi semnificative, a declarat comerciantul de carne de porc Nemesio Sanchez.

Focarul ar putea permite fermierilor americani să câștige cotă de piață: ‘Cu tot mai multe țări din UE care găsesc PPA în interiorul granițelor lor, producătorii americani au oportunitatea de a satisface cererea globală’, potrivit firmei de consultanță americană Steiner Consulting Group.

Departamentul Agriculturii din Statele Unite prognozează exporturile de carne de porc din SUA la 6,96 miliarde de lire sterline anul viitor, dar Steiner Consulting a declarat că acestea ar putea depăși 7 miliarde de lire sterline dacă focarul din Spania nu este ținut sub control.

