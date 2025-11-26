Psihologul clinician Laura Albu transformă iubirea pentru pisici într-un instrument terapeutic unic: constelațiile sistematice în care animalele devin ghizi discreți pentru participanți. Crescută într-o familie care adăpostea câini și pisici abandonate, Laura are astăzi 11 pisici acasă și este voluntar activ la Protecția Animalelor Sector 1. Ședințele de constelații cu pisici se desfășoară în spațiul lor stabil, unde animalele se simt în siguranță, și pot dura de la câteva ore până la două zile, în București sau în locații speciale la munte. Prețurile variază de la aproximativ 300 de lei pentru o ședință scurtă, până la 300 de euro pentru experiențe extinse, în funcție de durată, loc și numărul de participanți.

Constelații cu pisici: cum prezența felinelor aduce liniște și vindecare emoțională

Deși constelațiile familiale au fost dezvoltate de Bert Hellinger pentru a lucra cu traumele transgeneraționale umane, abordarea veterinară („Veterinary Family Constellations”) sugerează că și animalele pot reflecta și semnala dezechilibre ale sistemului familial. Laura este una dintre puținii terapeuți care integrează prezența fizică a pisicilor în cadrul terapiei, oferind o experiență cu adevărat inovatoare și personală.

Rolul facilitatorului, adică al psihologului, nu este să ofere soluții, ci să deschidă calea ca clientul să acceseze informații și răspunsuri pe care le are deja, în propria conștiință și în conștiința colectivă a sistemului din care face parte, doar că nu le poate vedea singur. Pisicile, prin prezența lor calmă și intuitivă, contribuie la „descâlcirea” situațiilor dificile și la clarificarea emoțiilor, ajutând participanții să se conecteze la propriile resurse interioare.

Interviu în exclusivitate cu psihologul Laura Albu: ,,P isicile, ca ființe sensibile și conectate la câmp, pot ajuta facilitatorul în demersul său de a fi în slujba clientului.’’

Reporter: Aveți animale de companie?

Laura Albu: Da, am trei pisici: Loki, Blue și Zoey care mi s-au alăturat treptat în 2021, 2022 și 2023. Iar anul acesta, în viața și casa mea au mai apărut încă 11 pisici, care par să aibă planuri mai mari decât acela de a fi simple animale de companie.

Reporter: Cum ați descoperit legătura dintre constelațiile sistemice și pisici?

Laura Albu: Legătura aceasta nu am descoperit-o eu; a fost descoperită și explorată de facilitatorii de Constelații Sistemice. Eu sunt, în prezent, în curs de specializare în această formă de terapie. O ramură a Constelațiilor Sistemice o reprezintă constelațiile cu animale, iar lucrul cu cai, pisici sau câini este cel mai des explorat. Cum pisicile joacă un rol deosebit în viața mea, această ramură a formării în care mă aflu mi-a captat interesul, iar recent, printr-o înșiruire de evenimente, au ajuns în casa mea încă 11 pisici, care, întâmplător, au început să mi se alăture și în ședințele de terapie. Ca o urmare firească, fac în prezent demersurile pentru a aprofunda lucrul cu pisicile în constelații, iar în paralel descopăr beneficiile prezenței lor în ședințele de terapie individuală cu clienții mei.

Reporter: Ce v-a făcut să duceți această formă de terapie spre zona felinelor?

Laura Albu: Felinele mă fascinează; am un respect și o iubire pentru ele care sunt greu de descris în cuvinte. Am fost mereu conștientă că animalele au capacități care depășesc puterea noastră de înțelegere, că nivelul lor de sensibilitate și conectare la energia universală este unul incomensurabil, iar rolul lor în viețile noastre, ale oamenilor în general, este mult mai mare decât este perceput în societatea curentă, din nou, în general, la un nivel superficial.

Faptul că în Egiptul antic aceste viețuitoare erau adorate și considerate supreme mi s-a părut mereu o normalitate de la care nu înțeleg cum am ajuns să ne abatem. Consider că ele sunt terapeuți desăvârșiți, de sine stătători, iar prezența lor în cabinet este absolut benefică.

Reporter: Aveți studii?

Laura Albu: Sunt psiholog clinician, în curs de specializare în domeniul Psihologiei Judiciare, Psihologiei Cognitiv-Comportamentale și Constelațiilor Sistemice. Această ultimă formare mi-a oferit perspectiva că pisicile din viața mea personală pot, și vor juca un rol și în viața mea profesională, în menirea mea ca terapeut.

Reporter: Pentru cine nu a mai auzit despre acest concept, cum ați explica, în cuvinte simple, ce sunt constelațiile sistemice și cum funcționează o constelație cu pisici?

Laura Albu: Procesul parcurs în constelațiile sistemice ne permite să accesăm câmpul conștiinței și conexiunea noastră cu acest câmp. În cazul constelațiilor cu pisici, accesăm informațiile pe care pisicile le pot revela, informații pe care ele le preiau din câmp și care pot contribui la „descălcirea” unei situații în care se află clientul și pe care acesta are nevoie să o clarifice.

Reporter: Există date sau o comunitate mai largă în jurul acestor practici? Câți oameni, aproximativ, ați observat că se interesează sau participă la constelații cu animale, în România sau în lume?

Laura Albu: Specializarea anume pe „constelații cu pisici” sau cu animale este doar o ramură a Constelațiilor Sistemice, ceea ce face dificilă cuantificarea. Pot confirma însă că există o deschidere și un interes tot mai mare pentru această formă de terapie, a Constelațiilor Sistemice, cu toate ramurile ei aflate în continuă dezvoltare, inclusiv în România.

Reporter: Credeți că această metodă, constelațiile cu pisici, este o formă de filozofie sau terapie adaptată erei în care trăim, în care oamenii par tot mai deconectați de ei înșiși, dar tot mai apropiați de animalele lor?

Laura Albu: Perioada pe care o trăim este una transformativă, din punctul meu de vedere. Nu aș spune că suntem deconectați de noi înșine; dimpotrivă, aș spune că oamenii caută tot mai mult reconectarea, cu natura, cu animalele, cu cei din jur și, implicit, cu ei înșiși. Prin prezența animalelor în viața noastră, reînvățăm să ne observăm propriile nevoi, să ne ascultăm corpul și să schimbăm ritmul.

Animalele au această capacitate extraordinară de a trăi în prezent, fără efort, în mod natural. Ele nu se pierd în trecut sau în viitor, iar prin conviețuirea cu ele ne reamintim și noi cum să facem același lucru.

Reporter: Ce se întâmplă concret într-o sesiune de constelație cu pisici? Cum se desfășoară procesul de lucru și cum reacționează pisicile?

Laura Albu: Există mai multe forme de lucru cu pisicile și există și constelații pentru pisici, iar ceea ce se întâmplă concret depinde de forma de lucru la care ne referim.

Când lucrăm constelații „pentru” o pisică, atunci pisica este reprezentată în cadrul constelației de un reprezentant uman și se lucrează pentru înțelegerea unei probleme, de sănătate, de exemplu, sau comportamentală, a pisicii „client”, pentru a identifica sursa ei, cum ar fi un comportament intens și aparent nejustificat.

Există constelații în care pisica unui client este reprezentată pentru a înțelege ce dinamică există în familia respectivă sau într-un sistem în care trăiește acea pisică. În această situație, accesăm informația preluată din câmp de pisica aflată în realitate în sistemul respectiv, pentru a înțelege o situație cu care se confruntă persoana apropiată acesteia.

Iar în varianta de lucru în care pisicile sau alte animale se implică fizic în reprezentare, în constelație, sunt cunoscute două direcții explorate până în prezent.

Prima este cea în care constelațiile sunt lucrate în mediul sau în casa clientului, iar animalele de companie ale familiei pot interveni și interacționa cu reprezentanții sau pot întreprinde acțiuni care sunt absolut relevante pentru ceea ce există în câmp. Datorită sensibilității lor crescute și conexiunii intense cu membrii familiei, ele pot arăta când o persoană sau o situație reprezentată este periculoasă pentru client sau pentru alți membri ai sistemului, ori pot oglindi situații care necesită explorare mai profundă.

A doua formă de lucru cu animalele implică prezența fizică a pisicilor (sau altor animale) care aparțin facilitatorului sau locului în care se desfășoară constelația. În această variantă, pisicile pot interveni în timpul lucrului, indicând direcții de explorat. Pot avea diverse comportamente de la gesturi simple, cum ar fi plasarea unui obiect sau a unei jucării, până la atitudini față de anumiți reprezentanți, apropiere sau îndepărtare care, în funcție de context și de moment, oferă informații relevante din câmp pentru persoana reprezentată.

Aceste două variante de lucru, care implică prezența fizică a pisicilor clientului sau a pisicilor facilitatorului, sunt direcțiile pe care le explorez acum. Iar dacă suntem atenți, în orice moment animalele noastre ne oferă informații prețioase despre dinamica din viața noastră, despre aspecte pe care ele le pot evalua mai clar decât noi. Ele ne oglindesc stările și acționează adesea exact în felul în care am avea nevoie să o facem noi, dacă nu am fi împiedicați de diferite blocaje.

Reporter: Pisicile sunt recunoscute pentru independența lor. Cum se transformă această trăsătură în cadrul unei constelații? Pot ele să „colaboreze” intuitiv cu facilitatorul?

Laura Albu: Această trăsătură nu se transformă și nici nu ne dorim să se transforme. Pisicile sunt cunoscute pentru comportamentul lor autentic, iar tocmai acest lucru le face să fie participanți ideali și naturali în cadrul unei constelații, unde pot indica situații sau dinamici de explorat pe care, uneori, clientul are dificultăți să le acceseze sau să le exprime.

Reporter: Ați observat tipare de comportament la pisicile care participă la aceste sesiuni, de exemplu anumite gesturi care apar frecvent în funcție de tema adusă de client?

Laura Albu: Ar fi prematur să vorbesc despre tipare de comportament în acest moment, fiind o abordare emergentă, în curs de dezvoltare, atât în general, ca formă de constelații, cât și pentru mine, ca facilitator aflat în pregătire și explorare. Ce pot să vă spun însă este că observ, în lucrul din cabinet, în ședințele de terapie individuală, că pisicile au tendința lor naturală de a oferi confort persoanelor aflate în suferință, că sunt relaxate și călduroase sau, dimpotrivă, reticente față de persoanele cu anumite temperamente. De asemenea, pot întreprinde diverse acțiuni, să alerge, să fugă, să trântească ceva, în funcție de discuție, de energia momentului. Sunt aspecte pe care le putem observa în orice casă în care există o pisică: ele preiau din câmp informația, fie că vorbim de dinamica familiei în care trăiesc, fie de dinamica persoanei care intră în contact cu pisica, în cabinet sau în cadrul unei constelații.

Comportamentele și reacțiile pot părea similare sau repetitive, la fel cum și comportamentele umane, precum plânsul sau râsul, au elemente comune și totuși fiecare manifestare poartă încărcătura situației specifice. Există particularități și diferențe atât în comportamentul uman, cât și în cel al pisicilor, inclusiv în cadrul reprezentării într-o constelație. Detaliile gestului sau ale stării, momentul manifestării, reprezentantul către care se raportează pisica toate acestea sunt aspecte importante de urmărit pentru a înțelege mesajul transmis.

Reporter: Cum vă dați seama că o pisică este potrivită pentru a participa într-o astfel de constelație? E nevoie de o anumită sensibilitate sau orice pisică poate deveni „partener terapeutic”?

Laura Albu: Sensibilitatea și reacțiile naturale, nedisimulate, sunt specifice regnului animal. Ele sunt conectate la energia locului, familiei, sistemului din care fac parte și la noi, ca persoane pe care le-au ales să le fie alături. Faptul că o anumită pisică este în viața noastră sau în contextul de a interveni într-o constelație este deja o manifestare a câmpului. Aceasta începe mult înainte ca un client să decidă să lucreze o constelație, în momentul în care pisica a intrat în viața clientului sau a facilitatorului, în contextul respectiv. Dacă o pisică nu ar putea fi partener terapeutic, nu s-ar afla în acel context. Nu este vorba de alegerea noastră sau de filtrarea animalelor după criterii; dacă o pisică este prezentă sau ni se alătură în ceea ce lucrăm, este pentru că are o informație de oferit.

Reporter: Care sunt cele mai puternice reacții sau transformări pe care le-ați observat la oameni după o constelație cu pisici? Se schimbă ceva și în comportamentul pisicilor după o astfel de experiență?

Laura Albu: Transformările la oameni sunt aceleași, indiferent că vorbim de constelații cu pisici sau fără pisici. În constelații facilităm clientului înțelegerea a ceea ce îl impactează în viață și provine din familia sau sistemul la care se raportează, iar pisicile pot contribui la această facilitare dacă sunt prezente sau implicate. Comportamentul pisicilor se schimbă conform schimbărilor care au loc în sistemul din care fac parte; ele preiau și redau informația din sistemul respectiv.

Reporter: Cum explicați legătura subtilă dintre pisici și câmpul energetic al familiei, faptul că pot reflecta emoții sau blocaje pe care oamenii nu le conștientizează?

Laura Albu: Orice entitate dintr-un sistem preia și reflectă energia/informația, fie oameni, animale sau obiecte. Animalele au o capacitate naturală de a reda aceste emoții în mod autentic, fără a se lăsa constrânse de norme sociale, prejudecăți, frici sau amenințări reale ori percepute, aspecte care determină oamenii să ascundă sau să nege situații, emoții sau gânduri. Pisicile pot manifesta ceea ce oamenii apropiați lor nu conștientizează.

Reporter: Există cazuri în care pisicile preiau, într-un fel, energia sau durerile stăpânilor lor? Ce se întâmplă cu ele în aceste situații?

Laura Albu: Nu aș folosi cuvântul „preiau”, ci mai degrabă „oglindesc”. Ele manifestă pentru noi sau acționează astfel încât să apese butoanele de care avem nevoie să fie apăsate, fac evidente situații care trebuie văzute sau explorate. Și asta nu doar în context terapeutic sau constelații ele pot fi terapeuți sau „înțelepții” casei, dacă le acordăm atenția necesară pentru a înțelege ce vor să ne transmită.

Reporter: Cum reacționează oamenii când trăiesc pentru prima dată o constelație cu pisici? E mai mult uimire, emoție, scepticism?

Laura Albu: Toate acestea emoție, uimire, scepticism sunt întâlnite atunci când oamenii experimentează pentru prima dată o constelație sistemică, în general. În lucrul cu animalele, uimirea și scepticismul pot fi chiar mai intense, fiind o direcție în curs de explorare și dezvoltare.

Reporter: Credeți că pisicile ne pot ajuta să ne reconectăm cu noi înșine într-o formă mai autentică, tocmai pentru că ele trăiesc în prezent, fără măști și fără judecată?

Laura Albu: Da, exact.

Reporter: Unde se desfășoară aceste sesiuni, într-un cabinet, într-un spațiu neutru, sau chiar în mediul în care trăiesc pisicile?

Laura Albu: Constelațiile care implică prezența fizică a animalelor se desfășoară fie în mediul în care trăiesc animalele, fie într-un spațiu neutru, fie el și cabinet, dacă vorbim de animalele terapeutului sau facilitatorului. Câinii, de exemplu, pot participa în oricare dintre aceste medii, pe când pisicile sunt atașate de spațiul lor și, în general, ne vor primi în propriul lor mediu; nu vor fi scoase și duse într-un alt loc.

Reporter: Și, în final, dacă ar fi să rezumați într-o frază: ce aduc constelațiile cu pisici în plus față de orice alt tip de terapie?

Laura Albu: Într-o constelație în care participă sau intervin pisici, poate fi accesată informație suplimentară în momente cheie, se poate identifica mai ușor o direcție pe care clientul are nevoie să o exploreze. Practic, pisicile, ca ființe sensibile și conectate la câmp, pot ajuta facilitatorul în demersul său de a fi în slujba clientului.