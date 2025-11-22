Un adăpost de pisici din Harkov oferă sprijin animalelor abandonate sau rănite pe front. Felinele participă și la sesiuni de „terapie” pentru soldații ucraineni

Sute de pisici salvate de pe linia frontului din Ucraina sunt în curs de recuperare și așteaptă să fie adoptate la adăpostul „Micul Prinț” din Harkov, unde participă și la sesiuni de „terapie” pentru soldați și copii.

Adăpostul pentru pisici din Harkov oferă confort animalelor salvate de pe front

„Este vorba despre ajutor reciproc. Pisicile îi ajută pe oameni și invers”, a declarat Yarina Vintoniuk, reprezentantă a organizației Animal Rescue Kharkiv, care supraveghează adăpostul dintr-un oraș care suferă zilnic atacuri rusești.

Mai multe camere spațioase la parterul unei clădiri rezidențiale găzduiesc pisici care răspund cu entuziasm la afecțiune. Unele trag un pui de somn pe canapele sau pe perne, în timp ce altele se odihnesc pe rafturi adaptate nevoilor lor sau se bronzează în patio improvizat în afara ferestrelor.

„Vedem cum interacțiunea cu oamenii le ajută să se recupereze, să-și recapete încrederea și să-și redescopere voința de a trăi”, a subliniat Vintoniuk.

Adăpostul dispune și de acvarii mari cu numeroși pești, salvați într-o operațiune complicată de Olena Yakovlieva de la petshop-ul ei din orașul Kostiantinivka, în regiunea Donețk, scrie EFE.

Pisicile, victime ale războiului din Ucraina

„Suntem mereu responsabili pentru ceea ce am domesticit”, a remarcat Yakovlieva, care administrează sanctuarul „Micul Prinț”, al cărui nume face referire la celebra carte a lui Antoine de Saint-Exupéry.

Aproximativ 90% dintre pisicile salvate sunt foste animale de companie, alungate din casele lor din cauza exploziilor sau abandonate în timpul evacuărilor urgente în urma atacurilor rusești asupra orașelor din apropierea frontului.

Unele feline, precum Hamlet, o pisică hoinară rănită de un glonț, au căutat singure ajutorul oamenilor, în timp ce alte animale, precum cinci căței din adăpost, au fost aduse de stăpânii lor, care s-au înrolat în armată sau au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.

Dorul de stăpâni face ca adaptarea să fie dificilă

Cu cât legătura animalului cu fostul său stăpân este mai puternică, cu atât adaptarea este mai dificilă. Unele pisici nu supraviețuiesc, în ciuda tuturor eforturilor depuse pentru a le îngriji.

„Multe sosesc speriate și deprimate. Unele refuză să mănânce și să bea”, a remarcat Vintoniuk. „Sarcina noastră, dincolo de a le oferi îngrijiri medicale în clinică, este de a le reda încrederea că își vor găsi noi familii”.

Există și pisici cărora le ia mult timp să părăsească colțul în care se refugiază la sosire. „Sunt necesare atenție și dragoste pentru a le ajuta”, a spus Oksana, o îngrijitoare. „Trebuie să fii amabil, prezent și să vorbești cu ele”, a adăugat ea.

Nastia, o felină care a sosit cu o parte din craniu spulberată de o explozie, era în pragul morții, dar a fost salvată de veterinara Diana Galilova, care a implorat-o să rămână în viață și i-a promis că o va adopta.

„Diana a depus toate eforturile pentru a o salva pe Nastia și se pare că pisica s-a luptat la fel de mult pentru a fi adoptată de ea”, a dezvăluit Vintoniuk.

Nastia nu numai că a supraviețuit, dar l-a ajutat și pe Gelato, un motan alb ca zăpada, cu lăbuțele din față amputate, să se recupereze, îmbrățișându-l și consolându-l.

Valoarea vieții

Pentru Vintoniuk, care și-a pierdut un unchi de 42 de ani pe front, suferința cauzată de război nu face decât să sublinieze valoarea fiecărei vieți.

Curajul celor care salvează animale vulnerabile în mijlocul bombardamentelor rusești o inspiră profund. „Fiecare zi este o luptă pentru a ne păstra umanitatea”, a relatat Yarina, mișcată de compasiunea pe care soldații o arată față de animale, în ciuda „iadului pe care îl îndură”.

Soldați salvatori

Soldații sunt cei care inițiază de obicei salvările de pisici, câini și alte animale, multe dintre ele găsind refugiu și dragoste în tranșee. Militarii au grijă de pisoi, tratează animalele ca pe niște tovarăși cu care își petrec cele mai întunecate zile și contactează organizația pentru a le transporta într-un loc sigur.

Pe măsură ce pisicile se simt mai bine în adăpost, caută mai multă atenție, ca și cum ar simți când cineva vine să le adopte. Însă, găsirea de noi locuințe în Harkov este dificilă din cauza atacurilor rusești continue. Multe feline sunt adoptate de familii din străinătate, iar finanțarea din partea organizațiilor europene susține adăpostul.