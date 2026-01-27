Surpriză pentru iubitorii de animale! Trei rase noi de câini incluse în registrul American Kennel Club. Sunt jucăuși și inteligenți, cu nume neobișnuite

Trei câini s-au alăturat listei de rase recunoscute de American Kennel Club, fiind eligibili pentru numeroase expoziții canine din SUA și admirați mai mult de către iubitorii de animale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Trei rase noi recunoscute de AKC

Acum, că fac parte din registrul oficial AKC, rasele nou adăugate sunt eligibile să concureze în expoziții canine precum Westminster Dog Show, care va avea loc pe 31 ianuarie, și Campionatul Național AKC, notează New York Post.

Unul dintre nou-veniți este un terrier numit după un președinte american. Altul este un câine din Rusia, din epoca Războiului Rece. Al treilea este un câine de vânătoare francez vechi de secole.

„Suntem încântați să le urăm bun venit raselor Basset Fauve de Bretagne, Tsvetnaya Bolonka și Teddy Roosevelt Terrier”, a declarat Gina M. DiNardo, președinta AKC într-un comunicat de presă.

„Este extrem de important să vă documentați pentru a găsi o rasă care să se potrivească stilului dumneavoastră de viață. Fiecare dintre aceste trei rase este unică, oferind potențialilor proprietari și mai multe opțiuni pentru a găsi câinele potrivit pentru ei”.

Cu toate acestea, AKC a menționat că aceste rase nu sunt „noi” pentru lume. De fapt, ele există de mult timp în diferite părți ale lumii, dar obținerea recunoașterii depline AKC înseamnă că acum există o populație suficient de mare din aceste rase în SUA, cu proprietari activi.

Basset fauve de Bretagne

Caracteristici: 32 până la 40 de centimetri la baza gâtului; 10,5 până la 17,5 kilograme. Este un câine de vânătoare rezistent, sociabil, compact, care poate vâna toată ziua și are nevoie de activitate mentală și fizică.

Traducerea: Câine din Bretania, de culoarea bej.

Originile acestui câine de vânătoare datează din anii 1500 în Franța, unde era un „vânător pasionat”. Este descris ca „un companion excelent, vesel, inteligent și dornic să-ți facă pe plac”.

Terrier Teddy Roosevelt

Caracteristici: 20 până la 36 de centimetri la baza gâtului; 3,5 până la 11 kilograme. Este un câine mic, energic și solid, care îți va scăpa casa de rozătoare, te va alerta cu privire la străini, va face sporturi canine sau pur și simplu te va distra cu poznele sale.

Terrierul Teddy Roosevelt poate că nu seamănă deloc cu omonimul său, dar, la fel ca cel de-al 26-lea președinte american, iubește să vâneze. Potrivit AKC, câinele preia rolul pisicilor leneșe – te scapă de dăunătorii din case și ferme.

Tsvetnaya Bolonka

Caracteristici: Până la 26 de centimetri la baza gâtului; 3 până la 4 kilograme. Este un companion mic, dar inteligent, care își dorește interacțiune jucăușă, nu doar alintat (deși îi place și asta).

Rasa a fost creată în Leningradul (acum Sankt Petersburg) din epoca sovietică, după Al Doilea Război Mondial, ca animal de companie pentru apartamente. Fanii americani și-au dorit rasa bolonki (pluralul corect) în SUA încă de la începutul anilor 2000.

„A avea un bolonka e ca și cum ai avea un copil de 3 ani care aleargă prin casă”, susține Denise Dang din Oklahoma City, secretara Clubului Rus Tsvetnaya Bolonka din America.

De asemenea, stăpânii trebuie să aibă grijă de blana groasă și ondulată, care năpârlește ușor, dar se poate încâlci. Chiar dacă este tunsă destul de scurt, o baie la fiecare două săptămâni este necesară, spune Dang.

AKC recunoaște 205 rase, inclusiv aceste trei nou-venite. Crescătorii multor altora, deși, până acum, nu există „doodles” sau alți hibrizi populari de pudel, au intrat voluntar într-un proces de creștere ce necesită mulți ani de reproducere și documentare.