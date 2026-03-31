Actorul și comediantul britanic Ricky Gervais a fost recompensat cu un premiu pentru activism în domeniul protecției animalelor, în cadrul unui eveniment special organizat în memoria celebrei Jane Goodall.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Evenimentul a avut loc în centrul Londrei și a reunit nume importante implicate în apărarea drepturilor animalelor. Atmosfera a fost una aparte, cu accente locale, atât Gervais, cât și colegul său din serialul „After Life”, Peter Egan, având legături puternice cu nordul Londrei, notează Ham&High.

Doi actori, o pasiune comună: protecția animalelor

Atât Ricky Gervais, cât și Peter Egan sunt cunoscuți pentru implicarea lor activă în sprijinul animalelor. Peter Egan, fost rezident în Hampstead timp de mulți ani, este cofondator și patron al organizației caritabile All Dogs Matter din East Finchley. În același timp, susține și alte organizații importante, precum Animals Asia și Change For Animals.

Ricky Gervais, în vârstă de 64 de ani, nu s-a limitat la cariera din divertisment. El s-a implicat constant în promovarea drepturilor animalelor și a donat recent aproape 2,5 milioane de lire sterline către mai multe organizații caritabile. Suma provine din turneul său de stand-up „Mortality”.

Primii laureați ai unui premiu special

Gervais și Egan se numără printre primii câștigători ai unui nou premiu acordat în cadrul primei ediții a galei „Jane Goodall Institute Hope”.

Premiul onorează persoane care, prin pasiune, curaj și dedicare, contribuie la un viitor mai bun pentru animale, oameni și planetă.

Moștenirea impresionantă a lui Jane Goodall

Jane Goodall s-a născut în Hampstead, în 1934, și a devenit unul dintre cei mai importanți experți din lume în comportamentul cimpanzeilor. Cercetarea ei, începută în Tanzania în 1960, reprezintă cel mai lung studiu de teren realizat vreodată asupra unui grup de animale sălbatice.

În 1977, a fondat Institutul Jane Goodall, organizație care continuă să protejeze cimpanzeii și să susțină proiecte dedicate tinerilor, cu impact pozitiv asupra mediului și animalelor.

Alte nume premiate pentru impactul global

Un alt laureat al premiului este Dr. Jill Robinson, fondatoarea și directoarea organizației Animals Asia. Ea a fost recunoscută pentru campania sa de peste 30 de ani împotriva practicii de recoltare a bilei de urs.

Gala a avut scop caritabil și a sprijinit activitatea Jane Goodall Institute UK și Roots & Shoots UK. Evenimentul a inclus și o licitație live, precum și o licitație silențioasă cu obiecte atent selecționate.