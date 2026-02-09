Animalele de companie, motiv de scandal la bloc. Se trec sau nu la întreținere câinii și pisicile? Ai nevoie de acordul vecinilor?

Viaţa la bloc cu animale de companie nu este deloc uşoară, mulţi stăpâni confruntându-se des cu reacţiile negative ale vecinilor. În ultimii ani, a explodat numărul românilor care aleg să dețină unul sau mai multe animale în apartament.

Bineînțeles că nemulţumirile vin din ambele direcţii. Unii vecini acuză comportamentul proprietarilor de animale, dar există şi categoria care se plânge de acţiuni îndreptate împotriva sa din cauza pisicilor sau câinilor.

Dreptul de a avea animale de companie în România este reglementat în principal de Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, actualizată, care stabilește obligația de a asigura condiții de viață adecvate, îngrijire și adăpost animalelor, scrie Just.ro.

Această lege este completată de Norme metodologice privind bunăstarea animalelor (Norma din 2008) și reglementările specifice pentru deținerea animalelor sălbatice.

Câţi câini sau pisici ai voie să creşti la bloc

Stăpânii de animale trebuie să respecte atât nevoile patrupedelor, cât și dreptul vecinilor la liniște și confort. Prin urmare, numărul maxim permis de câini sau pisici într-un apartament este de două exemplare. Există însă și cazuri de persoane care depăşesc cifra respectivă, deşi una dintre condiţii este de a asigura animalelor suficient spaţiu pentru o dezvoltare armonioasă.

Animale pe care nu ai voie să le creşti în apartament

Potrivit legii, nu ai voie să creşti la bloc animale considerate sălbatice sau cele din spectrul animalelor rare, eventual pe cale de dispariţie. De asemenea, nu este recomandată creşterea animalelor de mari dimensiuni, asigurarea unui spaţiu confortabil fiecărui animal în parte fiind considerată condiţie primordială.

Trebuie să treci câinii şi pisicile la întreţinere?

De regulă, câinii şi pisicile nu se trec la întreţinere. Dar pot exista cazuri în care asociaţia de proprietari să solicite proprietarilor să-şi treacă animalele de companie la întreţinere. Motivul? Se consideră că patrupedele implică anumite costuri, în special cele care vizează consumul de energie electrică şi apă.

Ai nevoie de acordul vecinilor pentru un animal în apartament?

Nu este obligatoriu acordul scris al vecinilor pentru a deține un câine sau pisică în apartament, însă regulamentul intern al asociației de proprietari poate impune această condiție pentru a evita conflictele între vecini. Aceștia trebuie informați direct pentru a preveni reclamațiile şi asumarea implementării măsurilor necesare, în cazul în care apar probleme.