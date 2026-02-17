Începând cu 22 aprilie 2026, regulile UE privind călătoriile animalelor de companie se schimbă în întreaga Europă. Verificările se înăspresc, documentele contează mai mult, iar urmărirea digitală a viitorului trece acum de la „idee” la realitate.

Ce se schimbă începând cu 22 aprilie 2026

Această schimbare vine în urma adoptării unui nou Regulament Delegat de către Comisia Europeană, ce înlocuiește sistemul care a reglementat deplasările animalelor de companie din 2013. Începând cu 22 aprilie 2026, deplasările necomerciale ale animalelor de companie vor fi reglementate de un singur act juridic în întreaga UE, scrie Euro Weekly News.

Pentru câinii, pisicile și dihorii care călătoresc între statele membre ale UE, cerințele de bază rămân în mare parte neschimbate. Animalele trebuie identificate cu un microcip lizibil sau cu un tatuaj aplicat înainte de iulie 2011 și trebuie să aibă un vaccin antirabic valabil.

Regulamentul confirmă, de asemenea, că deplasările necomerciale sunt limitate la maximum cinci câini, pisici sau dihori domestici per călătorie. Deplasările care depășesc acest număr, cu excepția unor circumstanțe strict definite, cum ar fi participarea la competiții sau evenimente sportive, intră sub incidența unor reguli mai stricte care reglementează deplasările comerciale.

Controale la țările din afara UE

Atunci când câinii, pisicile sau dihorii intră în UE dintr-o țară terță, regulamentul consolidează rolul certificatului oficial de sănătate animală emis de un medic veterinar autorizat. Acest document trebuie să confirme identificarea, vaccinarea antirabică și faptul că deplasarea este necomercială. Valabilitatea sa este, în general, limitată la șase luni de la intrarea în UE sau până la expirarea vaccinării antirabice, oricare dintre acestea survine prima.

Animalele trebuie să provină dintr-un loc în care nu au fost raportate cazuri de rabie în cele 30 de zile anterioare călătoriei, iar vaccinarea antirabică primară trebuie să fi fost administrată cu cel puțin 21 de zile înainte de plecare, cu excepția cazului în care animalul a fost revaccinat corect.

Măsuri de siguranță împotriva păsărilor de companie și a gripei aviare

Se introduc limite clare pentru păsările de companie care intră în UE din afara blocului comunitar. Călătoriile necomerciale sunt restricționate la cinci păsări per călătorie. Peste acest prag, deplasarea este tratată ca import de păsări captive, declanșând controale la frontieră și cerințe substanțial mai stricte.

Păsările trebuie identificate individual folosind un sistem permanent cu un cod alfanumeric unic. Pentru a reduce riscul de gripă aviară, regulamentul permite o combinație de măsuri în funcție de origine și de instrucțiunile autorității veterinare. Acestea includ izolarea înainte de călătorie, teste de laborator pentru subtipurile H5 și H7 înalt patogene sau o carantină de 30 de zile după sosire, fie la sediul proprietarului, în regim de izolare, fie într-o unitate autorizată.

Chestiunea înregistrării digitale anticipate

Unele relatări din mass-media sugerează că toate călătoriile cu animale de companie vor necesita o preînregistrare obligatorie. Poziția juridică este mai nuanțată. Regulamentul în sine nu impune o preînregistrare digitală obligatorie pentru fiecare călătorie.

Cu toate acestea, acordul politic separat la care s-a ajuns între Consiliu și Parlamentul European privind un regulament privind bunăstarea și trasabilitatea câinilor și pisicilor prevede crearea unui sistem la nivelul UE pentru înregistrarea călătoriilor necomerciale. Proiectul se referă la înregistrarea deplasărilor în avans, eventual cu cinci zile înainte de sosire, dar nu a fost încă adoptat oficial, iar funcționarea sa tehnică urmează să fie definită.

Pe scurt, înregistrarea digitală prealabilă face parte din orientarea politică a UE, dar nu este încă o cerință obligatorie pentru călătoriile obișnuite în interiorul UE.

Ce înseamnă asta pentru stăpânii de animale

Animalele trebuie să fie microcipate, vaccinate împotriva rabiei și însoțite de documentele corespunzătoare, cum ar fi un pașaport pentru călătoriile în UE.

Odată ce noul regulament intră în vigoare, proprietarii de animale de companie care părăsesc țara sau intră dintr-un alt stat membru al UE se pot confrunta cu măsuri administrative suplimentare dacă devin operaționale noi sisteme la nivelul Uniunii Europene. Autoritățile spaniole vor fi responsabile de integrarea normelor actualizate în procedurile naționale și de emiterea de îndrumări.

De ce se schimbă regulile

Comisia Europeană a menționat îngrijorări persistente cu privire la creșterea ilegală și traficul de animale, adesea facilitate de lacunele dintre sistemele naționale. O trasabilitate mai puternică are scopul de a ajuta autoritățile să detecteze călătoriile suspecte, îmbunătățind, în același timp, bunăstarea animalelor, reflectând o abordare amplă pentru reducerea riscurilor zoonotice într-o eră a creșterii numărului de călătorii.