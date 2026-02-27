ASPA organizează un nou târg de adopții pe 14 și 15 martie 2026, în cadrul PetExpo România, eveniment găzduit la ROMEXPO. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a ASPA București.

Un nou târg de adopții ASPA în Capitală

Timp de două zile, vizitatorii sunt așteptați la standul 69 din Pavilionul Central, unde reprezentanții ASPA vor fi prezenți zilnic între orele 10:00 și 18:00 cu căței sociabili, pregătiți să își întâlnească viitoarele familii.

La stand vor fi prezenți atât voluntarii ASPA, cât și PROEDUS, care vor oferi informații complete despre procesul de adopție, îngrijirea animalelor și responsabilitățile viitorilor stăpâni. În plus, sponsorii evenimentului vor pregăti cadouri speciale pentru cei care aleg să adopte un blănos.

Program și informații utile

Târgul de adopții ASPA se va desfășura după următorul program:

Sâmbătă, 14 martie 2026: 10:00 – 18:00

Duminică, 15 martie 2026: 10:00 – 18:00

Accesul la eveniment se face pe bază de bilet:

Adulți: 30 lei

Elevi, pensionari, studenți până în 23 de ani: 15 lei

Copiii sub 8 ani: gratuit

Medicii veterinari și studenții la Medicină Veterinară: gratuit

Reprezentanții ASPA îi încurajează pe iubitorii de animale să transforme o simplă vizită la târg într-o întâlnire care poate schimba cel puțin o viață, oferind unui câine șansa la un cămin stabil și iubitor.

