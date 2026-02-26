O femelă metis de Ciobănesc Belgian Malinois, în vârstă de aproximativ trei ani, a fost preluată de ASPA în luna ianuarie, la solicitarea unui echipaj de la Secția 7 Poliție din Capitală. La momentul intervenției, animalul se afla în stare gravă, prezentând sângerări și manifestând un comportament vizibil marcat de teamă, scrie Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București pe rețelele sociale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cățelușă salvată în ultimul moment de ASPA, diagnosticată ulterior cu o anomalie neurologică gravă

Cazul a intrat în atenția autorităților și face obiectul unui dosar penal instrumentat de Serviciul pentru Protecția Animalelor, iar informațiile medicale obținute ulterior au fost transmise organelor de cercetare.

La scurt timp după internarea în adăpost, cățelușa a manifestat reacții puternice la stimuli acustici și luminoși, precum și la mișcări bruște, semne care au ridicat suspiciuni cu privire la existența unor afecțiuni neurologice sau a unor traume anterioare. Medicii adăpostului ASPA Mihăilești au demarat imediat investigațiile și tratamentul necesar. Deși starea sa a cunoscut o evoluție pozitivă, aceasta s-a dovedit dificil de stabilizat, necesitând monitorizare constantă.

Medicii sunt rezervați

Ulterior, patrupeda a fost suspusă unui examen RMN. Investigația imagistică a evidențiat o acumulare masivă de lichid la nivel cerebral, cel mai probabil pe fondul unei anomalii morfologice congenitale. Prognosticul rămâne rezervat, iar echipa medicală continuă tratamentul sub atentă supraveghere, cu scopul de a limita progresia procesului compresiv și de a-i oferi șanse reale la recuperare.

Vezi și Lege nouă pentru iubitorii de animale. Din februarie 2026, câinii și pisicile primesc „act de identitate” obligatoriu / Amenzile sunt usturătoare

Revoltă uriașă în China după ce un carusel cu cai reali a fost promovat ca atracție turistică: „Un cal nu e o mașină, bani mânjiți de sânge”