Revoltă în China, unde un carusel cu cai reali a fost promovat ca atracție turistică. Medicii veterinari avertizează că mișcarea continuă într-o singură direcție, mai ales în cercuri strânse, afectează picioarele și articulațiile animalelor. După valul masiv de critici, activitatea a fost suspendată.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Carusel cu cai reali, criticat dur de iubitorii de animale

Atracția turistică a fost prezentată vizitatorilor cu sloganuri precum „Îți schimbi norocul instant” sau „Te îmbogățești instant”, notează South China Morning Post. Pe 10 februarie, un angajat a dezvăluit că acest carusel cu cai face parte din seria “Fantasy Martial Arts Town”, programată inițial să se desfășoare între 6 februarie și 8 martie.

Potrivit aceleiași surse, este una dintre cele peste 300 de reprezentații și activități tematice organizate împreună cu o companie terță: “A fost destul de populară printre vizitatori. Majoritatea curselor erau complet rezervate. Aveam personal pentru a ghida și controla caii, iar viteza de rotație era relativ lentă”.

Atracția turistică funcționa zilnic între orele 10:00 și 21:30, iar intrarea costa 29,9 yuani (aprox. 4 dolari), însă plimbarea cu “caruselul” cu cai era taxată separat.

Ce s-a întâmplat după revolta oamenilor

Imaginile au declanșat un val de critici în mediul online, unde numeroși utilizatori au acuzat organizatorii de cruzime față de animale: “Nu amețește calul dacă se învârte în cercuri tot timpul? Spuneți nu plimbărilor cu animale, e un abuz” / “Chiar și doar trei ore pe zi, să fie legat într-un loc și obligat să repete o mișcare circulară e tortură pentru un animal născut să alerge și să-și dorească libertate. Un cal nu e o mașină și are sentimente. Să-i vezi prinși așa e tulburător!” / “Să folosești sloganul «învârte-te pentru noroc» ca să faci bani din suferința animalelor… bani mânjiți de sânge. Dacă asta e «noroc», eu refuz.” etc.

Revolta oamenilor a făcut ca parcul să suspende atracția turistică. Din nefericire, cazul nu este singular în China. În septembrie 2018, un centru comercial din Chengdu a lansat o idee similară, în care caii erau puși să meargă în cerc, ghidați de un sistem motorizat. Și acel proiect a fost închis.

Efecte grave asupra cailor

Bai Xu, fost director al Asociației Industriei Cabaline din China, a declarat despre cai că se deplasează pe trasee drepte, iar mișcarea circulară este acceptabilă doar în spații limitate și nu ar trebui să depășească o oră.

“Mișcarea continuă într-o singură direcție, în special în cercuri cu rază mică, creează o solicitare dezechilibrată asupra picioarelor și articulațiilor”, a spus el.