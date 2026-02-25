Începând cu februarie 2026, deținerea unui animal de companie în Abu Dhabi vine oficial cu un nou set de responsabilități digitale. Departamentul pentru Municipii și Transporturi (DMT) a lansat un sistem obligatoriu de înregistrare a animalelor de companie, menit să includă câinii și pisicile într-o bază de date centralizată și securizată.

Abu Dhabi a lansat registrul digital unic pentru câini și pisici

Prin conectarea fiecărui animal de companie la proprietari prin intermediul platformei TAMM, autoritățile pot oferi acum o protecție mai bună și gestiona cu precizie populația de animale din capitala Emiratelor Arabe Unite, scrie The Times of India.

Guvernul a făcut procesul cât mai simplu posibil pentru a încuraja respectarea rapidă a regulilor. Înregistrarea este în prezent gratuită pentru toți rezidenții.

Stăpânii de animale de companie trebuie să viziteze o clinică veterinară autorizată din Abu Dhabi. Deși legea a intrat oficial în vigoare pe 3 februarie, guvernul acordă prioritate educației în detrimentul pedepsei imediate. Proprietarii beneficiază de o perioadă de grație generoasă de un an pentru a finaliza înregistrarea.

Amenzi usturătoare pentru cei care ignoră legea

Totuși, această fereastră este mult mai mică pentru companii. Petshop-urile, adăposturile și crescătorii comerciali de animale trebuie să își înregistreze toate animalele în termen de șase luni. Odată ce aceste perioade de grație expiră, „abordarea flexibilă” se încheie, iar neînregistrarea unui animal de companie sau neactualizarea evidenței acestuia va duce la o amendă de 1.000 Dh (aprox 1 177,85 RON).

De ce are nevoie animalul de companie de un act de identitate digital

Această schimbare are beneficii practice. Cel mai semnificativ „impact comun” este recuperarea animalelor de companie pierdute. Cu o bază de date unificată, un câine pierdut găsit într-un parc poate fi scanat la orice clinică, iar detaliile proprietarului vor apărea instantaneu, punând capăt zilelor de căutări frenetice pe rețelele sociale.

În plus, sistemul asigură biosecuritatea. Pe măsură ce Abu Dhabi deschide mai multe cafenele, hoteluri și parcuri care acceptă animale de companie, accesul va fi permis doar animalelor de companie înregistrate și vaccinate, protejând atât sănătatea publică, cât și siguranța blănoșilor.