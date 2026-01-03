Patch, un câine de rasă mixtă, a fost adus în grija unui adăpost de animale în luna iunie, cântărind 30 de kg. Pe lângă greutatea sa, Patch avea o rană extinsă în zona gâtului și dinți în stare de putrefacție. Șase luni mai târziu, el este un câine de nerecunoscut.

O dietă bazată pe paste

Patch, în vârstă de 9 ani, a fost adus de fostul stăpân la adăpostul „Hull’s Oakwood Dog Rescue” din Marea Britanie, pe motiv că a devenit „agresiv, imprevizibil și dorea să scape de acest câine nenorocit”. Când a ajuns la centru, Patch nu se putea ține pe picioare, avea pielea aspră și arăta deprimat. Odată ce a fost luat în grija unui veterinar, viața câinelui s-a schimbat complet.

Patch a început hidroterapia, i-au fost administrate antibiotice, steroizi și tratament pentru purici. Potrivit BBC, dieta lui în adăpost a constat în carne fără cereale, cu patru mese pe zi, reduse treptat la una. Fostul stăpân îl hrănea cu paste combinate cu mâncare umedă din supermarket. Hidroterapia l-a ajutat pe Patch să slăbească și să-și întărească articulațiile, iar medicii i-au extras 28 de dinți, care putreziseră. Acum, el are jumătate din greutatea pe care o avea în ziua în care a fost primit în adăpost.

Schimbarea lui Patch

Leanne Bottomley a lucrat îndeaproape cu Patch și i-a observat evoluția pe parcursul celor șase luni de tratament. „Era obez morbid, cu pielea afectată, zone fără păr și o rană pe gât, poate de la o zgardă care fusese prea strâmtă. Părea deprimat; voia să se ridice, dar nu putea”, a povestit Leanne despre prima ei întâlnire cu Patch. În prezent, femeia îl descrie ca fiind unul dintre cei mai prietenoși și fericiți câini din adăpost.

Deși Patch va împlini curând 10 ani, el continuă să fie plin de energie și așteaptă să fie adoptat de o familie iubitoare. A fost un caz special, Leanne declarând că au primit mereu câini subnutriți pe care i-au adus la greutatea optimă, dar mai rar câini în situația lui Patch.

