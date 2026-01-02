Guvernul Britanic a lansat recent Strategia pentru Bunăstarea Animalelor, un plan ambițios care urmărește să reformeze legile și practicile legate de protecția animalelor, cu scopul de a îmbunătăți standardele pentru câini și alte animale de companie.

Strategia, publicată oficial pe 22 decembrie, include un program de schimbări legislative și reglementări noi, menite să închidă lacunele actuale și să prevină exploatarea animalelor prin reguli învechite sau zone gri legislative, notează Dogs Today.

Protecția câinilor și stoparea crescătoriilor necorespunzătoare

Pentru proprietarii de câini și organizațiile de salvare, Strategia vizează practicile de reproducere cu standard scăzut, cu scopul declarat de a pune capăt „fabricilor de pui” și de a preveni problemele de sănătate pe termen lung ale câinilor cauzate de condițiile precare de creștere.

Printre măsurile propuse se numără:

Înregistrarea tuturor crescătorilor de câini , pentru a asigura trasabilitatea și respectarea standardelor;

Licențierea clinicilor de fertilitate canină , care în prezent nu sunt reglementate;

Consultări pentru interzicerea zgărzilor electrice , considerate dăunătoare pentru animale.

Organizațiile pentru bunăstarea animalelor au salutat strategia, subliniind însă că implementarea efectivă este esențială pentru rezultate reale.

Adăposturile și centrele de salvare, mai bine reglementate

Strategia include și propuneri pentru noi reguli de licențiere a adăposturilor și organizațiilor de rehoming. Scopul este ca aceste centre să respecte standarde adecvate și să fie verificate corespunzător, ca răspuns la îngrijorările legate de operatorii nereglementați.

Sprijinul organizațiilor pentru animale

Owen Sharp , CEO al Dogs Trust, a declarat: „Salutăm Strategia pentru Bunăstarea Animalelor, mai ales angajamentul guvernului de a aplica măsurile din recent adoptata Lege privind Bunăstarea Animalelor, care va preveni importul de pui sub vârsta legală, câini gravide sau mutilați.”

RSPCA a descris strategia drept „un prim pas important”. Thomas Schultz-Jagow, director de advocacy și prevenție, a subliniat că măsurile vor contribui la îmbunătățirea vieții milioanelor de animale de fermă, animale de companie și animale sălbatice.

Michael Webb de la Battersea a menționat că strategia răspunde unor probleme vechi, cum ar fi reglementarea sectorului de salvare, stoparea practicilor de reproducere necorespunzătoare și oprirea traficului de pui.

Guvernul a declarat că va colabora cu toate părțile implicate pentru a implementa Strategia până la sfârșitul anului 2030.

Mai mult decât câini: protecția tuturor animalelor

Strategia include și programe pentru animalele de fermă și fauna sălbatică, cum ar fi consultări pentru interzicerea vânătorii cu urmărire și a capcanelor, precum și eliminarea treptată a anumitor sisteme de confinement în ferme.

Deși aceste măsuri nu se referă direct la animalele de companie, organizațiile atrag atenția că ele au relevanță și pentru câini, mai ales în cazul capcanelor sau practicilor de vânătoare care le pot pune viața în pericol.

„Detaliile rămân de pus la punct și strategia nu pretinde că rezolvă toate problemele animalelor. Totuși, poate fi catalizatorul unei schimbări reale și de durată, oferind un viitor mai bun pentru toate animalele din țară,” a declarat Michael Webb de la Battersea.