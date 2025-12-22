Guvernul britanic a anunțat un set amplu de măsuri pentru protecția animalelor, printre care se numără interzicerea cuștilor pentru găini și a cuștilor pentru scroafe, precum și restricții împotriva fermelor de pui și vânătorii de tip trail. Aceste reforme vin ca parte din cea mai ambițioasă strategie de bunăstare a animalelor din Marea Britanie, notează BBC.

Interdicția cuștilor pentru găini și scroafe: ce se schimbă în ferme

Cuștile pentru scroafe, folosite pentru a preveni accidentele în timpul fătării și alăptării, vor fi interzise. De asemenea, cuștile de colonie, în care mai multe găini sunt ținute împreună, nu vor mai fi permise.

Anthony Field, directorul organizației Compassion in World Farming UK, spune că guvernul „ridică standardele pentru bunăstarea animalelor de fermă”. În prezent, aproximativ 80% dintre găini în Marea Britanie sunt crescute în sistem liber, iar eliminarea ultimelor 20% dintre găini ținute în cuști nu ar trebui să creeze probleme majore pentru ferme.

Standardele pentru importuri și protecția fermierilor britanici

Tom Bradshaw, președintele Uniunii Naționale a Fermierilor, a cerut ca aceleași standarde să se aplice și produselor importate, pentru a preveni concurența neloială. „Dacă nu implementăm aceleași standarde pentru importuri, nu facem decât să exportăm industria noastră în străinătate”, a declarat el pentru BBC.

Puppy farming: sfârșitul fermelor care pun sănătatea câinilor în pericol

Guvernul vrea să interzică și fermele de pui, adică locurile unde câinii sunt crescuți în condiții precare pentru a produce mai multe pui pe an. RSPCA avertizează că această practică poate duce la probleme de sănătate pe termen lung în rândul puilor. Organizația colaborează cu guvernul pentru ca legislația să fie cât mai eficientă, fără portițe legale.

Trail hunting și capcanele de tip snare: controverse în mediul rural

Noua strategie include și interdicția vânătorii de tip trail, practică controversată care poate fi folosită pentru vânătoare cu animale vii. De asemenea, guvernul analizează interzicerea capcanelor de tip snare.

Emma Reynolds, Secretarul pentru Mediu, subliniază că aceste măsuri sunt parte dintr-o strategie de protecție a animalelor pe termen lung: „Știm că uneori trail hunting-ul este folosit ca pretext pentru vânătoare de vulpi. De aceea vrem să mergem mai departe și să protejăm animalele.”

Reacții și critici

Măsurile au stârnit controverse în rândul conservatorilor, care le consideră „un atac asupra zonei rurale și culturii britanice”. Tim Bonner, directorul executiv al Countryside Alliance, a declarat că revizuirea acestor subiecte este „inutilă și controversată”.

Pe de altă parte, organizațiile pentru protecția animalelor salută reformele, considerând că acestea vor avea un impact major asupra bunăstării animalelor de fermă și de companie.