Polonia devine cel de-al 18-lea stat din Uniunea Europeană care interzice complet creșterea animalelor pentru blană, după ce Președintele Karol Nawrocki a promulgat oficial legea. Humane World for Animals Europe (denumită anterior Humane Society International Europe) salută acestă decizie drept un “moment istoric pentru protecția animalelor din Polonia”, deoarece Polonia este cel mai mare producător de blănuri din Europa și al doilea la nivel mondial după China, cu aproximativ 3 milioane de nurci, vulpi, câini enot și șinșile crescute și omorâte anual pentru blană, se arată într-un comunicat emis de Humane World for Animals.

Interdicția a fost adoptată după voturile din Seim (camera inferioară a Parlamentului polonez) și Senat de luna trecută, într-un acord politic transpartinic. Această decizie vine la câteva săptămâni după publicarea unui raport dur al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, care a concluzionat că suferința animalelor este sistemică în fermele de blănuri și că ținerea animalelor în cuști mici, de sârmă nu poate răspunde nevoilor lor minime de bunăstare. Raportul a fost solicitat de Comisia Europeană în urma Inițiativei Cetățenești Europene Europa fără blănuri, semnată de 1,5 milioane de cetățeni UE, care cere interzicerea fermelor de blănuri și a vânzării blănurilor în Europa. Comisia va publica răspunsul său oficial până în martie 2026.

Iga Głażewska-Bromant, director de țară pentru Polonia la Humane World for Animals Europe, salută interdicția de astăzi, declarând: “Este un moment istoric pentru protecția animalelor din Polonia, care va pune capăt suferinței și morții a milioane de animale în fermele de blănuri. Creșterea animalelor pentru blană nu face parte din tradiția noastră, iar majoritatea cetățenilor sunt împotriva acestei practici crude, lucru demonstrat atât de sondaje, cât și de cele peste 76.000 de semnături pe care le-am depus recent la biroul Președintelui Nawrocki. Astăzi putem spune cu mândrie că Polonia devine al 18-lea stat membru care interzice fermele de blănuri și sperăm că această decizie să fie un impuls puternic pentru schimbare, inclusiv în directia Comisiei Europene care analizează în prezent interzicerea fermelor de blănuri la nivelul întregii Uniuni.”

Interdicția Poloniei izolează și mai mult ultimele state membre care încă permit fermele de blănuri, în special Finlanda, Danemarca, Spania, Ungaria și Grecia. Peste 6 milioane de animale sunt crescute în aproape 1.200 de ferme de blănuri în UE, dar industria este parțial sau complet restricționată în 24 de state membre, acum și Polonia, cele mai recente interdicții fiind introduse în România (2024) și Lituania (2023).

Interdicția va intra în vigoare la 14 zile după publicarea oficială, moment din care nu vor mai putea fi înființate ferme noi. Cele aproximativ 200 de ferme existente în Polonia au termen până în ianuarie 2034 să își înceteze activitatea, însă multe dintre ele ar putea închide mai devreme, deoarece statul oferă compensații celor care renunță în primii cinci ani de la adoptarea legii. Cu cât fermierii solicită compensații mai devreme pentru a închide fermele, cu atât suma primită este mai mare.

Organizațiile poloneze Otwarte Klatki și Viva! militează de mulți ani pentru interzicerea fermelor de blănuri în Polonia, iar Humane World for Animals Europe a colaborat cu acestea, inclusiv ca membră a coaliției Fur Free Alliance.

Despre blănuri

Creșterea animalelor pentru blană nu are o tradiție îndelungată în Polonia; abia în a doua jumătate a secolului XX au apărut fermele de blănuri la scară mare.

Fermele de blănuri sunt asociate cu riscuri de transmitere a bolilor zoonotice. Nurcile din aproape 500 de ferme din 13 țări din Europa și America de Nord au fost depistate cu COVID-19, ceea ce a dus la sacrificarea a milioane de animale. Până în prezent, focare de gripă aviară înalt patogenă (H5N1) au fost identificate în 72 de ferme de blănuri din Europa. Aproximativ 500.000 de nurci, vulpi polare, vulpi roșii, câini enot și zibeline au fost sacrificate din motive de sănătate publică.

Studiile arată că amprenta de carbon a unui kilogram de blană de nurcă este de 31 de ori mai mare decât a bumbacului, de 26 de ori mai mare decât a acrilicului și de 25 de ori mai mare decât a poliesterului. Blănurile de câine enot și vulpe au, de asemenea, amprente de carbon extrem de ridicate : aproximativ de 23 de ori mai mari decât bumbacul și de 18 ori mai mari decât poliesterul. Comparativ cu alte forme de creștere intensivă a animalelor, fermele de carnivore pentru blană sunt mult mai dăunătoare pentru mediu.

Creșterea animalelor pentru blană nu este viabilă economic. O analiză completă a costurilor, realizată de un economist de mediu de renume, arată că industria îi costă pe cetățenii europeni până la 446 milioane de euro în fiecare an.

Majoritatea designerilor renumiți au adoptat politici de renunțare la blănuri, printre aceștia aflându-se Max Mara, Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, Valentino, Prada, Armani, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, DKNY, Burberry și Chanel. Peste 1600 de branduri și retaileri la nivel global s-au angajat să renunțe la blană, iar pe măsură ce aceasta devine tot mai greu de comercializat și tot mai greu de justificat etic, casele de modă aleg să fie creative prin folosirea materialelor sustenabile alternative, care nu implică cruzime asupra animalelor.