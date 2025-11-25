Iarna, blana are nevoie de îngrijire specială pentru a rămâne sănătoasă și pentru a asigura o protecție termică. Condițiile meteorologice, umiditatea, frigul, sunt factori de stres pentru animale, iar părul poate suferi modificări. De aceea, este util să ținem cont de câteva aspecte utile care ajută cățeii și pisicile să aibă blana sănătoasă, lucioasă si călduroasă. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, care sunt acestea.

Îngrijirea blănii câinelui

În cazul cățeilor, care sunt expuși la diferențe mari de temperatură, dar și la intemperii ori diverse substanțe utilizate iarna, recomandările sunt mai multe.

Periere regulată, de 2-3 ori pe săptămână. Elimină părul mort și asigură o izolare mai bună. De asemenea, previne încâlcirea

Băi mai rare, dar corecte, la 4-6 săptămâni, cu șampon hidratant. Foarte important de știut este că uscarea este obligatorie înainte de ieșirea afară. Băile prea dese trebuie evitate pentru că usucă și irită pielea

Hidratarea pielii cu sprayuri cu aloe, cu uleiuri de îngrijire sau conditioner leave-in.

Protecția lăbuțelor trebuie să fie mai intensă în perioada rece. Iarna pot apărea crăpături la lăbuțe, care sunt extrem de dureroase. Se poate folosi balsam special care hidratează și previne aceste crăpături. De asemenea, este bine ca după mersul pe zăpadă sau pe sare antiderapantă dată pe străzi, lăbuțele să fie clătite cu apă călduță.

Alimentația trebuie să fie corectă. Hrana recomandată în perioada rece este cea premium, bogată în acizi grași . De asemenea, apa proaspătă nu trebuie să lipsească. Aceasta este necesară pentru o bună hidratare

Hăinuțele sunt utile pentru rasele mici, cu păr scurt, blană puțină sau pentru cățeii seniori

Nu sunt necesare pentru cățeii cu blană dublă, cu ar fi Husky, Ciobănescul german, care au propria lor hăinuță.

Îngrijirea blănii pisicii

Pisicile sunt mai ferite de vremea rece, de ploi și de ninsori, dar chiar și așa, resimt modificările de sezon. Și ele au nevoie de câteva ritualuri de îngrijire specială a blănii.

Periere regulată, de 2-3 ori pe săptămână. Elimină părul mort și asigură o izolare mai bună, de asemenea, previne încâlcirea.

Alimentația recomandată în perioada rece este cea premium, bogată în acizi grași. De asemenea, apa proaspătă nu trebuie să lipsească. Aceasta este necesară pentru o bună hidratare.