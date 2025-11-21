Organizația RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) din Marea Britanie trage un semnal de alarmă pentru această iarnă, avertizând că numărul cazurilor de abandon de animale a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Peste 24.000 de incidente au fost raportate pe linia de urgență a organizației în primele zece luni ale anului 2025 – mai mult decât totalul întregului an trecut și cu 23% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2024.

În contextul acestor cifre îngrijorătoare, RSPCA a lansat pe 20 noiembrie un apel pentru strângerea de fonduri, temându-se că trendul de abandon va crește și mai mult pe parcursul iernii, notează Vet Times.

Un an dificil pentru animale

Simon Osborne, reprezentant RSPCA, a declarat:„A fost un an incredibil de greu pentru multe animale, iar creșterea dramatică a cazurilor de abandon este sfâșietoare. Există o adevărată epidemie de abandon și neglijență, iar ofițerii noștri sunt mai necesari ca niciodată pentru a ajuta animalele aflate în cele mai urgente situații.”

Potrivit organizației, un caz de abandon este raportat la fiecare 9 minute de funcționare a liniei de urgență în acest an. Până la sfârșitul lunii octombrie, RSPCA a primit 24.270 de rapoarte, comparativ cu 19.727 în aceeași perioadă a anului trecut și 23.564 pentru întregul an 2024.

Apel pentru ajutor

Osborne a subliniat importanța sprijinului public:„Animalele sunt ființe sensibile; simt bucurie, frică, iubire și durere, la fel ca noi. Ne oferă atât de mult și cer foarte puțin în schimb. Din păcate, fără ajutor, multe animale vor muri în această iarnă – speriate, suferinde și fără iubire.”

RSPCA face apel către toți iubitorii de animale să contribuie, astfel încât animalele abandonate să primească îngrijirea și adăpostul de care au nevoie în lunile reci care urmează.