În prag de iarnă, capitala Bulgariei își protejează câinii fără stăpân. Primăria a construit căsuțe speciale pentru cățeii vagabonzi

Numărul câinilor vagabonzi din capitala Bulgariei, Sofia, a scăzut cu 60% în 16 ani. La recensământul din 2007, numărul maidanezilor din oraș era de peste 11.000, iar acum s-a redus la între 3.000 și 4.000. Această scădere se datorează în întregime unor măsuri adecvate și implementării așa-numitei practici de „castrare și returnare”.

Primăria Sofia controlează amplasarea adăposturilor pentru animalele fără stăpân, iar administrațiile regionale își dau acordul pentru locurile unde acestea pot fi amplasate. Una dintre condițiile obligatorii pentru amplasarea unui astfel de adăpost este ca cetățeanul să fie înregistrat ca supraveghetor al animalelor fără stăpân. Înregistrarea se face la întreprinderea municipală „Ekoravnovesie”, cetățenii semnând o declarație prin care se angajează, pe lângă hrănirea acestor animale, să le deparaziteze la fiecare trei luni și să facă tot posibilul pentru a preveni un comportament agresiv, potrivit stolica.bg.

Căsuțe pentru câinii vagabonzi din Sofia

Capitala bulgară Sofia are inclusiv căsuțe construite din lemn pentru cățeii fără adăpost, amplasate pe trotuar, lângă blocuri sau în locuri cât mai accesibile animalelor care trăiesc pe străzi. Adăposturile improvizate de Primărie au deja locatari, fiind o idee excelentă în prag de iarnă, când și animalele au nevoie de un adăpost deasupra capului. Imaginile cu aceste căsuțe au apărut pe un grup de ONG-iști pentru protecția animalelor.

Scopul proiectului este crearea de adăposturi sigure și funcționale pentru câinii fără stăpân din Sofia. Căsuțele sunt plăcute din punct de vedere estetic și vor oferi adăpost în toate anotimpurile, îmbunătățind bunăstarea animalelor, reducând riscurile de boli și stres. Acest lucru va crea un sentiment de securitate în rândul cetățenilor, arătându-le că maidanezii sunt îngrijiți și se află sub controlul municipalității, scrie reshava.sofia.bg.

Proiectul este în conformitate cu prevederile Legii privind protecția animalelor, care prevede ca animalele ținute în aer liber să aibă la dispoziție un adăpost.

Programul este necesar deoarece animalele fără adăpost suferă din cauza temperaturilor negative în timpul iernii. Lipsa unui spațiu sigur expune animalele la condiții meteorologice dure și boli, amplificându-le suferința.

