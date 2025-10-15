Demonstrații cu ogari și păsări de pradă în weekend, la Întâlnirea Vânătorilor. Fauna și tradiția se unesc într-un spectacol impresionant în inima Covasnei

Sfârșitul acestei săptămâni aduce în județul Covasna unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate pasionaților de vânătoare, animale, natură și tradiții: Întâlnirea Vânătorilor din Secuime, ajunsă la cea de-a XIII-a ediție, anunță Consiliul Județean Covasna.

Evenimentul, organizat cu sprijinul autorităților locale și al asociațiilor de vânătoare, reunește comunitățile cinegetice din județele Covasna, Harghita și Mureș, cu scopul de a promova cultura vânătorească, bunele practici de gestionare durabilă a faunei şi de a contribui la păstrarea tradiţiilor locale.

Organizatorii susțin că este și un demers educațional, și cultural, care urmărește să evidențieze schimbul de bune practici între specialiști și, nu în ultimul rând, păstrarea unor tradiții seculare care definesc identitatea zonei secuiești.

Festivalul începe vineri, la Muzeul Cinegetic din Sfântu Gheorghe, cu o ceremonie de deschidere marcată de un recital la corn de vânătoare, susținut de formații invitate din Ungaria. Atmosfera va fi aparte, cu accente solemne și simbolice, potrivită pentru caracterul tradițional și comunitar al întâlnirii.

Imediat după recital va avea loc vernisajul expoziției “Așa vânăm noi”, o incursiune vizuală și narativă în practicile vânătorești din zonă, ilustrate prin obiecte, fotografii, trofee și documente istorice.

Sâmbătă: demonstrații, concursuri și prelegeri de elită la Castelul Mikes

Sâmbătă, punctul central al evenimentului se mută la Castelul Mikes-Szentkereszty din Zagon, unde va avea loc prezentarea oficială a asociațiilor de vânătoare participante, urmată de o serie de activități care vor transforma incinta castelului într-un veritabil târg cinegetic și festival al tradițiilor secuiești.

Printre cele mai atractive momente ale zilei se numără:

Demonstrații spectaculoase cu ogari și șoimi – ocazii rare pentru publicul larg să vadă animalele și păsările în acțiune și să înțeleagă rolul lor în vânătoare.

Expoziție de trofee, prezentând exemplare impresionante din fauna locală.

Concurs de gătit cu specific vânătoresc, unde echipe locale și invitate vor transforma carnea de vânat în preparate tradiționale savuroase.

Concurs de boncănit, un moment mult așteptat în fiecare an, în care participanții imită sunetele cerbului pentru a atrage atenția juriului și a publicului – un amestec de artă, umor și competență tehnică.

Tot sâmbătă vor avea loc recitaluri folclorice, dansuri populare și prelegeri de specialitate susținute de profesioniști în domeniul cinegeticii și silviculturii.

Distincții pentru excelență în vânătoare și protecția mediului

Unul dintre momentele de prestigiu ale întâlnirii va fi acordarea Ordinelor de Merit Cinegetic din Ținutul Secuiesc – Venator Terrae Siculorum, distincții ce recompensează contribuția excepțională la promovarea unei vânători etice, responsabile și a protecției mediului înconjurător.

Ediția 2025 va onora următorii laureați:

Kiss Attila, originar din Zagon, director al Asociației de Vânătoare Katrosa;

Janos Zsolt, consilier în cadrul Gărzii Forestiere Naționale;

Prof. univ. dr. Sarkany Kiss Endre, pentru activitatea academică în domeniul conservării și ecologiei faunei sălbatice.

Invitați de prestigiu și dezbateri despre fauna sălbatică din România

Evenimentul din acest an va beneficia și de prezența unor invitați speciali din domeniul științific și sportiv, printre care se numără:

Erdelyi Tamas, multiplu campion mondial la imitarea boncănitului cerbului, un adevărat performer al sunetelor naturii;

Dr. Ovidiu Ionescu, prodecan al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere de la Universitatea Transilvania din Brașov, care va prezenta date preliminare ale unui studiu genetic privind estimarea populației de urși – un subiect fierbinte pentru politica de mediu românească;

Dr. Nahlik Andras, decan al Universității Sapientia.

Activități pentru vizitatori și atmosferă de sărbătoare

Pe tot parcursul evenimentului, vizitatorii vor putea participa la vânătoare în moduri neinvazive și interactive:

Vânătoare virtuală, un joc educativ și recreativ pentru copii și adulți;

Plimbări cu trenulețul Asociației Vadon, prin împrejurimile pitorești ale castelului;

Ateliere tematice, demonstrații și expoziții de echipamente vânătorești de ultimă generație.