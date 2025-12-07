În timp ce tot mai mulți proprietari de animale apelează la căutările online pentru a găsi soluții rapide la problemele zilnice, unele branduri din Marea Britanie încă nu profită de potențialul oferit de căutările organice.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O analiză realizată în august de agenția londoneză de marketing pentru animale de companie Bubblegum Search asupra performanței online a 20 de companii britanice a scos la iveală un aspect important: „În timp ce numele consacrate se bucură de o recunoaștere puternică a brandului, acestea nu reușesc să capteze faza rapidă de descoperire a consumatorului, când proprietarii de animale caută soluții.”

Dependența de căutările pe brand

Conform raportului Pet Brand Organic Benchmarking 2025, jumătate dintre brandurile analizate obțin în continuare peste 50% din trafic doar din căutări care includ numele brandului, notează GlobalPETS.

Cei mai dependenți sunt producătorul de hrană pentru animale Barking Heads (81,7% trafic provenit din căutări de brand) și YuMove, producător de suplimente pentru articulații pentru câini (76,2%). Pe listă se regăsesc și nume cunoscute precum Lily’s Kitchen (60,3%) și Royal Canin (56,3%).

Cauza dependenței de brand

Matt Cayless, fondatorul Bubblegum Search, spune că motivul este o abordare „neechilibrată”:

„Multe branduri merg fie prea mult pe creșterea notorietății, limitându-și astfel reach-ul în afara clienților existenți, fie sunt prea generale fără a construi autoritate reală a brandului.”

Brandurile cu probleme în căutările organice au, de regulă, o prezență limitată a cuvintelor-cheie și lipsesc de conținut relevant care să fie citat sau distribuit, ceea ce slăbește profilul lor de autoritate online.

În schimb, cele care au rezultate bune în căutările organice împărtășesc câteva caracteristici comune: surse de trafic echilibrate, mii de cuvinte-cheie clasate și o creștere constantă a linkurilor către site.

Exemple de branduri cu trafic organic puternic

Dintre companiile care depind cel mai puțin de căutările de brand se remarcă:

Pooch and Mutt (hrană sănătoasă, gustări și suplimente) – 7,5% trafic de brand

Whiskas (hrană pentru pisici) – 26,5%

Lords & Labradors (accesorii) – 19,8%

Cat in a Flat (serviciu de îngrijire pisici) – 38,9%

Diferențe între segmente

Majoritatea brandurilor analizate (aproximativ două treimi) sunt orientate spre produs (hrană, retail, e-commerce), iar restul includ câteva branduri de suplimente și wellness și unul de servicii.

„Brandurile de retail și e-commerce, precum Animed și Lords & Labradors, conduc în clasamente datorită inventarelor mari și a numărului ridicat de cuvinte-cheie clasate”, explică Cayless.

Rezultatele se potrivesc și cu un raport recent al agenției Herd, care a analizat 2.500 de cuvinte-cheie legate de animale în UK între iulie 2024 și iulie 2025. Retailerul Pets at Home a avut cea mai mare vizibilitate, datorită gamei extinse de produse. Alte branduri cu performanțe bune au fost Butternut Box și Pooch and Mutt, datorită strategiilor lor de creștere a notorietății.

Avantajele brandurilor de suplimente și servicii

Brandurile de suplimente analizate au avut un avantaj atunci când combinau produsele cu conținut educativ, care răspunde întrebărilor despre sănătatea animalelor.

Singurul brand de servicii analizat, Cat in a Flat, a câștigat vizibilitate prin căutări localizate și orientate pe intenție, clasându-se pentru termeni precum „cat sitter near me” sau „cat sitter London”. În plus, recenziile contribuie semnificativ la consolidarea prezenței și autorității online.

Impactul inteligenței artificiale în căutări

Diferențele devin și mai evidente odată cu rezultatele generate de AI, disponibile acum în unele browsere. „Google prioritizează sursele de încredere și bine citate, nu doar pe cei care apar primii în linkurile albastre”, adaugă Cayless.

Agenția recomandă brandurilor mici să profite de AI prin:

Întrebări frecvente (FAQ), ghiduri și comparații

Formate structurate pe care algoritmul le poate include în rezumate

Conținut expert pe nișe specifice, de exemplu sănătatea digestivă a câinilor sau hrană sustenabilă pentru animale