Amenzi dure pentru stăpânii de animale. Motivul pentru care un bărbat din Botoșani a fost sancționat cu 1.600 de lei

Stăpânii de animale de companie riscă amenzi dure, dacă nu respectă regulile. Un botoșănean a fost sancționat de oamenii legii, după ce a ieșit la plimbare cu câinele său în jurul blocului, scrie presa locală.

Reguli stricte pentru stăpânii de animale

Se dau amenzi usturătoare românilor care au animale de companie. Atunci când își scot patrupedul la plimbare, proprietarii trebuie să fie echipați corect. În funcție de talia câinelui, trebuie să aibă lesă, botniță și să strângă mereu după prietenul necuvântător.

Spre exemplu, un bărbat din Botoșani nu a respectat aceste reguli și a fost sancționat cu o amendă de 1.600 de lei. Acesta își plimba animalul, un bichon, când a fost sesizat de oamenii legii, care l-au oprit și au făcut un control de rutină.

Polițiștii au observat că botoșăneanul nu avea câinele în lesă, nici carnetul de sănătate al patrupedului sau pungile pentru a strânge în urma lui. În cele din urmă, stăpânul patrupedului a fost sancționat cu 1.600 de lei, amenda maximă.

Regulamentul proprietarului responsabil

Stăpânii de animale din Botoșani trebuie să respecte o serie de reguli: la plimbare pe domeniul public, câinii trebuie ținuți în lesă; dacă sunt de talie mare sau sunt periculoși/agresivi, trebuie să poarte și botniță. Totodată, trebuie să aibă asupra lor pungi și mănuși (sau unelte) pentru colectarea deșeurilor animalului (excrementelor), iar după colectare punga trebuie închisă etanș și aruncată într-un coș de gunoi.

În regulamentul anexat (articolul 14) este specificată obligația deținerii carnetului de sănătate al animalelor, cu consemnarea numărului de microcip și a vaccinului antirabic.

Pe de altă parte, cei care locuiesc în Sectorul 3 al Capitalei și dețin animale de companie riscă amenzi de până la 2.500 de lei, pentru că vor fi trași la răspundere pentru câinii agresivi sau animalele de a căror igienă nu se îngrijesc.

O altă regulă îi vizează pe cei care le amenajează adăposturi animalelor în jurul blocului. De asemenea, vor fi sancționate și persoanele care construiesc adăposturi pentru animale în fața blocului și le lasă mâncare acestora, fără a se asigura că fac curat după. Mulţi dintre cei care locuiesc în Sectorul 3 al Capitalei sunt de acord cu decizia Primăriei lui Robert Negoiță.