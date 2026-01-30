Comerțul online în Europa devine tot mai popular, iar tot mai mulți europeni aleg să cumpere produse pentru animale de companie de pe internet. De la hrană până la accesorii, cumpărăturile online devin parte din rutina zilnică a stăpânilor de animale.

Tot mai mulți europeni devin cumpărători online

Deși numărul total de persoane care fac cumpărături online în Europa a crescut ușor, de la 76% în 2023 la 77% în 2025, numărul cumpărătorilor care fac achiziții regulate a crescut mai semnificativ.

Conform Geopost E-Shopper Barometer, un studiu realizat de compania de curierat și comerț Geopost, procentul cumpărătorilor online care comandă cel puțin o dată pe lună a crescut de la 48% la 52%. Acești cumpărători regulați generează 89% din totalul achizițiilor online analizate.

Studiul, realizat în perioada ianuarie–septembrie 2025, a inclus 30.697 de persoane din 22 de țări europene. Deși nu diferențiază direct produsele pentru animale, raportul arată că cele mai populare categorii de produse sunt: modă, încălțăminte, produse de înfrumusețare și îngrijire personală.

Hrana și accesoriile pentru animale câștigă teren

Produsele alimentare, băuturile și produsele de uz zilnic, care includ și categoria ‘’pet’’, se situează pe locurile șase și șapte în preferințele cumpărătorilor, cu 35% dintre respondenți care le achiziționează online, notează GlobalPETS.

Aceste categorii sunt și cele mai frecvente în cumpărături regulate:

32% dintre respondenți cumpără alimente și băuturi online cel puțin o dată pe săptămână

58% le cumpără cel puțin o dată pe lună

La începutul anului 2025, Geopost a prognozat o cerere semnificativă pentru hrana proaspătă pentru animale în mai multe segmente de piață. De asemenea, retailerii de produse pentru animale adoptă soluții Out of Home, un sistem hibrid de automate și puncte de ridicare a coletelor, pentru livrări mai flexibile.

Ce spun stăpânii de animale

Potrivit unui studiu al NielsenIQ publicat în septembrie 2025, shopping-ul online în categoria pet s-a consolidat. Andrea Binder, VP și Pet Industry Insights Leader la NielsenIQ, afirmă că canalele online generează creșteri cu două cifre.

Vânzarea de accesorii pentru culcușuri și produse antiparazitare pentru animale crește online, dar scade în magazinele fizice. Totuși, strategia omnichannel rămâne cheia succesului: 82% din cheltuielile pentru animale provin de la clienți care cumpără atât online, cât și în magazine fizice.

Sondaje recente arată:

În Marea Britanie, internetul este canalul principal pentru achiziția hranei pentru animale (39% dintre proprietarii de câini și 43% dintre proprietarii de pisici)

În Franța, internetul este al doilea canal cel mai utilizat (35% pentru fiecare categorie)

În Italia, 69% dintre proprietarii de animale au făcut cel puțin o achiziție online în ultimele 12 luni

Numărul stăpânilor de animale care cumpără online regulat (cel puțin o dată pe lună) a crescut de la 52% în 2021 la 58% în 2025.

Diversificarea produselor și achizițiile internaționale

Barometrul Geopost arată și o creștere a numărului de categorii cumpărate la o singură comandă, de la 5,9 în 2023 la 6,2 în 2025.

Cumpărăturile de pe site-uri internaționale au crescut cu 5 puncte procentuale, ajungând la 63% în 2025. Cele mai populare țări de unde se comandă produse sunt: China (48%), SUA (29%) și Germania (26%).

Preferința pentru livrări flexibile

Cererea pentru opțiuni de livrare flexibile este în creștere, indiferent de vârstă sau profil. În Europa, preferința pentru automatele de colete a crescut de la 23% în 2023 la 27% în 2025, depășind punctele de ridicare din magazine sau oficii poștale.

Deși livrarea la domiciliu rămâne cea mai aleasă opțiune, preferința pentru livrările Out of Home crește în rândul generației Z.

Social media și cumpărăturile pentru animale

Când vine vorba de social media, Facebook rămâne cea mai folosită pentru comerț direct (22%), urmat de Instagram (19%) și YouTube (15%). Totuși, 52% dintre respondenți nu folosesc rețelele sociale pentru achiziții.

Platformele sociale rămân însă importante pentru inspirație și conversie:

Instagram – 36% dintre respondenți caută inspirație

Facebook – 32%

YouTube – 31%

TikTok – 25%

Pinterest – 15%

TikTok și Instagram au atins o rată de conversie impresionantă de 41%, arată raportul Geopost.