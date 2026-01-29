Deși piața alimentelor halal pentru consumul uman este în plină expansiune în Europa, hrana halal pentru animale de companie rămâne un segment de nișă. Lansată inițial ca o extensie firească a interesului pentru produse etice și aliniate valorilor religioase, această categorie nu a reușit, până acum, să capteze atenția unui public larg.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Prețurile ridicate, disponibilitatea limitată și lipsa unei nevoi religioase clare sunt doar câteva dintre motivele care frânează dezvoltarea acestui segment, în ciuda interesului tot mai mare pentru nutriția premium a animalelor de companie.

Hrana halal pentru animale: un segment mic, dar în creștere lentă

În ultimii ani, pe piața europeană au apărut mai multe branduri specializate în hrană halal pentru pisici și câini. Printre pionieri se numără Tiana Halal Cat Food, lansat în 2021, care a promovat hrană de calitate superioară, certificată halal și, în multe cazuri, fără cereale.

În 2024, brandului i s-a alăturat Hurayra Pet Food, axat inițial pe hrană uscată halal pentru pisici, cu planuri de extindere către hrană umedă și produse dedicate câinilor.

Pe lângă producătorii europeni, există și mărci importate, precum Reflex (produs în Turcia) sau Powercat, provenit din Asia de Sud-Est, disponibil în principal prin magazine online.

Cu toate acestea, creșterea acestui segment este mult sub așteptările inițiale, notează Pet Food Indusrty.

„Nu este un trend major” – ce spun analiștii pieței

În urmă cu câțiva ani, hrana halal pentru animale era văzută ca „următorul mare lucru” în industria pet food din Europa. Realitatea actuală îi face însă pe analiști mult mai rezervați.

„Nu văd acest segment ca pe un trend important”, spune Péter Tamási, CEO al companiei PetPartners Hungary. „Discutând cu marii producători, subiectul aproape că nu apare. Este clar o nișă.”

El subliniază că, în țări precum Ungaria, hrana halal pentru animale este aproape inexistentă, situație explicată și prin numărul relativ mic al populației musulmane comparativ cu statele din Europa de Vest.

Există totuși cerere la nivel global

La polul opus, organizații precum Islamic Services of America susțin că există o cerere în creștere pentru hrana halal pentru animale, alimentată de:

numărul tot mai mare de proprietari musulmani de animale de companie,

preocupările legate de bunăstarea animalelor,

interesul pentru produse etice și de înaltă calitate.

Este hrana halal pentru animale cu adevărat necesară?

Termenul „halal” provine din limba arabă și înseamnă „permis”. În cazul hranei pentru animale, acesta se referă la produse obținute, procesate și ambalate conform standardelor islamice de igienă, curățenie și tratament etic al animalelor.

Totuși, chiar și în țările majoritar musulmane, certificarea halal pentru hrana animalelor este rar întâlnită.

Din punct de vedere religios, regulile halal se aplică alimentelor consumate de oameni, nu de animale. Nu există nicio obligație religioasă ca animalele de companie să fie hrănite exclusiv cu produse halal, iar folosirea hranei care nu este halal este, în general, permisă.

Această ambiguitate afectează direct cererea.

„O provocare majoră este lipsa de claritate privind necesitatea hranei halal pentru pisici”, explică Sahiba Puri, Global Insight Manager Pet Care la Euromonitor International. „Chiar dacă stilul de viață al musulmanilor europeni ar putea stimula interesul, prețul, disponibilitatea și concurența puternică din zona premium frânează creșterea.”

Hrana halal pentru câini – un subiect și mai controversat

Discuția devine și mai sensibilă când vine vorba despre hrana halal pentru câini. În tradiția islamică, câinii sunt considerați ritualic impuri (najis), iar musulmanii sunt, în general, descurajați să îi țină ca animale de companie în casă.

În acest context, ideea de hrană halal pentru câini ridică semne de întrebare, chiar dacă unele companii plănuiesc să lanseze astfel de produse.

Umanizarea animalelor de companie menține potențialul pieței

Chiar și așa, experții nu exclud oportunitățile de creștere. Rachid Chafyaay, fondatorul Halal-N-Tayyib Meats, consideră că potențialul există:

„Cererea pentru hrană halal pentru animale poate crește pe măsură ce consumatorii devin mai conștienți de standardele etice și religioase, inclusiv în nutriția animalelor. Nu este clar dacă startul lent se datorează lipsei de informare sau costurilor ridicate.”

Un factor-cheie este umanizarea animalelor de companie, un fenomen puternic în Europa. Proprietarii caută tot mai des produse care reflectă propriile valori alimentare, culturale și etice.

Viitorul hranei halal pentru animale în Europa

Potrivit analiștilor, succesul acestui segment va depinde mai puțin de obligațiile religioase și mai mult de alinierea la stilul de viață al consumatorilor.

O mai bună înțelegere a procesului de certificare halal – atât din partea consumatorilor, cât și a producătorilor – ar putea reduce confuzia și reticența investițională. În același timp, poziționarea hranei halal ca alternativă premium, etică și de calitate ar putea deschide noi oportunități.

În cele din urmă, hrana halal pentru pisici și câini ar putea găsi un loc mai larg în nutriția animalelor de companie, nu ca necesitate religioasă, ci ca expresie a valorilor moderne ale proprietarilor.