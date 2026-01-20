Un studiu recent realizat de Ipsos arată că brandurile percepute ca americane pierd din încrederea și interesul cumpărătorilor internaționali – cu excepția consumatorilor din Statele Unite.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Brandurile americane, mai puțin atractive în afara SUA

În 2025, dacă un consumator internațional recunoaște un brand ca fiind american, există șanse mari să evite achiziția acestuia. Ceea ce odinioară era sinonim cu calitate și prestigiu este acum privit cu prudență de consumatorii din alte țări.

Conform raportului Brand America 2025, brandurile americane înregistrează o scădere medie de 22 de puncte în încredere și 21 de puncte în intenția de cumpărare pe piețele internaționale. Cele mai critice piețe sunt Regatul Unit și Canada, unde respingerea brandurilor americane este cea mai mare.

Un exemplu relevant: 42% dintre canadienii chestionați spun că ar face “tot posibilul” pentru a evita produsele americane, inclusiv hrana pentru animale.

Percepția internațională vs. cea americană

Studiul Ipsos, realizat pe 9.012 respondenți din China, Brazilia, Regatul Unit, Franța, Germania, Canada, Japonia, Mexic, India și SUA, arată că:

Brandurile percepute ca internaționale inspiră mai multă încredere și au o probabilitate mai mare de a fi cumpărate.

În SUA, însă, brandurile locale sunt preferate, iar asocierea cu țara crește cu 6 puncte intenția de cumpărare și cu 9 puncte încrederea consumatorilor.

Cele mai cunoscute branduri americane includ:

Apple – China, Mexic, UK, Canada, India, Japonia

Nike – Brazilia

Coca-Cola – Franța și Germania

Ford – SUA

Hrană pentru animale: „Regulile jocului” sunt diferite

Percepția unui brand ca fiind american nu afectează neapărat decizia de cumpărare a hranei pentru animale. Kristy Click, vicepreședinte la Ipsos SUA, explică pentru GlobalPETS:

„Decizia de a cumpăra hrană pentru animale este diferită de achiziția unui smartphone sau a unei perechi de blugi. Factorii esențiali sunt încrederea, siguranța și sănătatea animalului. Această decizie emoțională și cu miză mare poate depăși sentimentele geopolitice mai largi.”

Proprietarii de animale sunt loiali brandurilor de hrană pentru animale, deoarece schimbarea poate afecta sănătatea prietenilor lor necuvântători. Recomandările veterinare, reglementările locale și disponibilitatea produselor joacă un rol la fel de important.

De exemplu, Uniunea Europeană are reguli stricte pentru hrana pentru animale, iar problemele din lanțul de aprovizionare sau competiția locală pot limita accesul la brandurile americane.

Top branduri americane de hrană pentru animale

Printre brandurile americane de top pentru câini și pisici se numără:

Purina (Nestlé)

Whiskas (Mars)

Hill’s Pet Nutrition (Colgate-Palmolive)

Blue Buffalo (General Mills)

În afară de Blue Buffalo, celelalte trei apar în top 15 branduri preferate în Brazilia, Canada, Franța, Mexic, Regatul Unit și SUA, potrivit unui sondaj realizat în august pe 3.081 de proprietari de animale.

Trebuie menționat că multe branduri locale au fost ulterior achiziționate de mari producători, ceea ce face dificilă asocierea unei naționalități clare.

Ce înseamnă pentru brandurile americane

Pentru companiile americane care operează la nivel internațional, acest studiu arată că percepția „americană” poate fi o provocare, dar și o oportunitate:

Comunicarea cu clienții trebuie calibrată, punând accent pe implicarea în comunitate, colaborarea cu piețele locale și cauze sociale.

În același timp, brandurile trebuie să-și păstreze identitatea principală fără a sacrifica valorile fundamentale.