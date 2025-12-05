Anul acesta, Revelionul din Sfântu Gheorghe va fi mai prietenos cu animalele. Tradiționalul foc de artificii a fost înlocuit cu un spectacol laser, decizie luată atât pe baza noilor legi, cât și a unui sondaj realizat de Primărie, transmite Agerpres.

Un Revelion mai calm pentru animalele de companie

Șeful Poliției Locale, Hadnagy Istvan, a explicat că folosirea articolelor pirotehnice puternice de către persoane fizice este acum ilegală și poate fi pedepsită cu închisoare de 1 până la 5 ani.

„Sezonul petardelor începe de obicei după Crăciun și durează până în noaptea de Revelion. Cei mai afectați sunt câinii și pisicile, care se sperie teribil. Mulți proprietari de animale ne-au spus că preferă un Revelion fără zgomot puternic. Anual primim doar câteva sesizări pentru tulburarea liniștii publice, dar animalele resimt stresul mult mai intens”, a spus Hadnagy Istvan.

Acum, folosirea petardelor este permisă doar pentru tipul F1, de către persoane peste 16 ani și cu respectarea unor distanțe de siguranță față de case și zone de risc. Poliția Locală va interveni în toate cazurile în care se încalcă regulile.

Localnicii aleg spectacolul laser

Sondajul Primăriei a arătat că peste 80% dintre localnici preferă spectacolul laser, mulți fiind proprietari de animale de companie preocupați de liniștea și siguranța prietenilor lor necuvântători.

Sărbătorile au început oficial pe 30 noiembrie, cu aprinderea primei lumânări de Advent pe uriașa coroniță de brad din centrul orașului. Vineri seară vor fi aprinse și luminile bradului de Crăciun, după tradiționala paradă a motocicliștilor, care vor împărți peste 2.200 de cadouri copiilor și persoanelor vârstnice din municipiu și împrejurimi.

Târgul de Crăciun va fi deschis între 13 și 23 decembrie, iar programul include și un show cu desenele realizate de copii, proiectate pe fațada Teatrului „Tamasi Aron”.