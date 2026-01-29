Tot mai multe companii din întreaga lume recunosc un adevăr simplu: animalele de companie sunt membri ai familiei. În acest context, un nou beneficiu prinde contur în cultura organizațională modernă – pawternity leave, adică concediu pentru animale de companie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Fie că este vorba despre adopția unui nou prieten blănos, îngrijirea lui în caz de boală sau chiar doliul după pierderea acestuia, angajatorii încep să ofere timp liber plătit pentru a susține legătura emoțională dintre oameni și animale.

De ce contează animalele de companie pentru angajați

Pentru milioane de oameni, câinii și pisicile nu sunt „doar animale”. Sunt companioni, surse de sprijin emoțional și parte integrantă din viața de zi cu zi.

Un studiu realizat în 2024 de producătorul britanic de hrană pentru animale Burns Pet Nutrition, pe un eșantion de 2.041 de proprietari de câini, arată că 70% dintre britanici susțin dreptul angajaților de a primi timp liber pentru îngrijirea animalelor, similar concediilor acordate părinților, notează GlobalPETS.

Această schimbare de mentalitate începe să se reflecte tot mai mult și în politicile interne ale companiilor.

Companii care susțin „pawternity leave”

Stronger Wellness – un gest mic, cu impact mare

În 2025, compania londoneză Stronger Wellness, specializată în servicii de wellness și fitness, a introdus oficial concediul pentru animale de companie ca parte din programul său de echilibru între viața profesională și cea personală.

„Pentru mulți oameni, aducerea unui animal acasă este la fel de importantă ca orice alt moment major din viața de familie”, spune Elena Lapetra, Co-Fondator și Chief Energy Officer al Stronger Wellness. „Am vrut să recunoaștem acest lucru și să le oferim angajaților timp să se acomodeze cu noul lor companion, fără a-și consuma zilele de concediu.”

Politica companiei prevede:

1 zi de concediu plătit pentru adopția sau primirea unui nou animal

concediu de compasiune în cazul pierderii unui animal de companie

beneficiul este disponibil tuturor angajaților , indiferent de poziție sau vechime

Potrivit Elenei Lapetra, acest tip de inițiativă contribuie nu doar la starea de bine a angajaților, ci și la loialitate, retenție și implicare.

Lecții din experiența BrewDog

Un exemplu celebru este compania scoțiană BrewDog, care oferă pawternity leave încă din 2017.

Angajații cu minimum 2 ani vechime pot beneficia de:

1 săptămână de concediu plătit pentru adopția sau rehoming-ul unui câine sau pui de câine

Interesant este faptul că această politică a fost propusă chiar de angajați.

„Răspunsul a fost extrem de pozitiv, cu un nivel ridicat de implicare și feedback excelent”, spune Alice De Wend Fenton, Director de Marketing BrewDog. „Este benefic pentru starea de bine a echipei și ne ajută să atragem oameni care împărtășesc valorile și dragostea noastră pentru câini.”

Mai mult, pawternity leave a devenit un avantaj important și în procesul de recrutare, fiind remarcat frecvent de candidați.

Tendința „pawternity leave” în SUA

Și în Statele Unite, ideea de concediu pentru animale de companie câștigă popularitate.

Un sondaj realizat în 2024 de compania de servicii financiare Empower Study, pe 1.000 de proprietari de animale, arată că:

1 din 4 americani (26%) consideră că jobul ideal ar trebui să ofere pawternity leave

În acest context, compania de software Pipedrive, cu sediul în New York, a lansat o politică generoasă:

5 zile de concediu plătit pentru adopția unui animal

concediu de compasiune pentru pierderea unui animal de companie

„Acest concediu este destinat integrării animalului în noua casă și gestionării nevoilor sale speciale”, explică Mariam Endelandze, Talent Acquisition Partner la Pipedrive.

Pawternity leave: un beneficiu cu viitor

Pe măsură ce tot mai mulți angajați caută joburi pet-friendly, concediul pentru animale de companie devine un simbol al empatiei și al culturii organizaționale moderne.

Departe de a fi un moft, pawternity leave arată că:

animalele sunt recunoscute ca parte din familie

bunăstarea emoțională a angajaților contează

companiile care oferă astfel de beneficii se diferențiază clar pe piața muncii

Într-o lume în care echilibrul dintre viața personală și cea profesională este tot mai important, pawternity leave ar putea deveni, în curând, un standard – nu o excepție.