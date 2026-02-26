La Casa lui Patrocle – Animal Rescue, un adăpost cunoscut pentru grija față de câinii salvați, s-a întâmplat ceva complet neașteptat: au apărut… pisicile. Și nu doar că au apărut, dar au decis să rămână. Povestea lor este atât de simpatică încât a cucerit rapid inimile iubitorilor de animale din online.

Au venit „în trecere”… și nu au mai plecat

Totul a început într-o zi obișnuită, când câteva pisici și-au făcut apariția în jurul adăpostului, cu acel aer familiar de feline care par că doar inspectează zona. Îngrijitorii le-au oferit puțină hrană pentru câini, iar restul a venit de la sine: a doua zi s-au întors, apoi au început să exploreze curtea, iar în scurt timp au devenit o prezență constantă.

În doar o săptămână, noile venite patrulau deja printre țarcuri ca niște adevărați administratori ai locului, cocoțate pe garduri și supraveghind activitatea câinilor.

„Nu le-am adoptat noi pe ele. Ne-au adoptat ele pe noi.”

Reprezentanții adăpostului au povestit situația într-o postare care a stârnit zâmbete și reacții emoționante:

„Mai mare ATENȚIE la pisici decât la căței!

Nu, nu am deschis secție felină. Nu, nu am schimbat profilul adăpostului. Cu toate astea… ele și-au făcut culcuș aici, la noi.

S-au aciuat pe lângă adăpost într-o zi, cu aerul acela de ‘suntem în trecere, aveți ceva și pentru noi?’. Le-am pus o mână de bobițe, de la câini. A doua zi au revenit. A treia zi au inspectat curtea. Într-o săptămână deja patrulau printre țarcuri ca niște adevărați administratori.

Nu le-am adoptat noi pe ele. Ne-au adoptat ele pe noi. Stau cocoțate pe garduri, supraveghează câinii, intervin cu priviri tăioase când latră prea tare și par perfect convinse că mențin ordinea în perimetru. Sunt paznici cu mustăți. Audit intern cu coadă!

Nu ținem pisici, nu avem unde le găzdui. Dar ele au decis că aici e locul lor.

Și, sincer, cine suntem noi să le contrazicem sau să le alungăm?”

Pisicile, noii „paznici” ai adăpostului

Chiar dacă adăpostul nu are o secție specială pentru feline, îngrijitorii nu au avut inima să le alunge. Mai mult, au tratat situația cu umor, instalând chiar și un panou amuzant: „Atenție la pisici! Vor dori afecțiune și recompense. Ai fost avertizat!”

Iar adevărul este că, uneori, animalele aleg ele oamenii — nu invers. Povestea acestor pisici dovedește încă o dată cât de surprinzătoare și emoționante pot fi legăturile dintre oameni și necuvântătoare.