Situația câinilor fără stăpân din adăpostul din Suraia a depășit granițele țării și a ajuns în atenția autorităților europene. Mai multe ONG-uri și activiști pentru drepturile animalelor au mers la Parlamentul European pentru a prezenta acuzații grave legate de adăpostul gestionat de Vetmedan, unde aproximativ 15.000 de câini au fost eutanasiați.

Potrivit organizațiilor implicate, animalele au trăit în condiții extrem de dificile înainte de eutanasiere. Martorii vorbesc despre lipsă de hrană, teroare și abuz. Cazul a stârnit revoltă în rândul iubitorilor de animale din România și din străinătate.

Dezvăluirile care au declanșat scandalul

Informațiile despre situația din adăpost au ieșit la iveală după declarațiile medicului veterinar Emma Stratulat, fondatoarea Asociația Save our Paws. Ea a documentat cazul și a atras atenția asupra numărului mare de câini eutanasiați, dar și asupra condițiilor în care au fost ținuți.

Vocea ONG-urilor, dusă la nivel european

Reprezentanții organizațiilor pentru protecția animalelor au explicat în Parlamentul European că problema nu ține doar de un adăpost sau de o localitate. Ei spun că există lacune în aplicarea legii și lipsă de control real asupra modului în care autoritățile locale gestionează situația câinilor fără stăpân.

Activistii cer măsuri concrete: programe de sterilizare, prevenție și transparență. Ei susțin că eutanasierea nu reprezintă o soluție reală, ci doar o metodă care ascunde problema.

Ce s-a întâmplat în adăpostul Vetmedan

Organizațiile implicate afirmă că animalele au stat în condiții improprii înainte de eutanasiere. Imaginile și mărturiile apărute în spațiul public au provocat reacții puternice din partea comunității iubitorilor de animale.

Cazul ridică întrebări importante despre responsabilitatea autorităților, modul de aplicare a legislației și protecția reală a animalelor.

Mesajul integral transmis după vizita la Parlamentul European

Mai jos se află postarea publicată de Emma Stratulat, cea care a făcut publice informațiile despre situația din adăpost:

”Povestea lui Heidi nu a fost o poveste cu final fericit.

Heidi a murit în Vetmedan, la fel ca alte 15.000 de suflete care nu au primit nicio șansă. Și tocmai de aceea povestea ei a devenit vocea noastră comună a ONG-urilor, a iubitorilor de animale, a oamenilor din România care nu mai pot accepta ca astfel de lucruri să se întâmple în liniște.

Ieri, vocea asta a ajuns în Parlamentul European.

Acolo nu am vorbit numai despre cifre, ci despre ceea ce se întâmplă cu adevărat: frică, abuz, lipsă de control, legi bune doar pe hârtie care nu protejează pe nimeni în realitate.

Nu am fost singuri.

Alături de organizații din Germania și din alte țări, am spus clar ce vrem: prevenție, sterilizare, măsuri reale și nu moarte ascunsă în spatele procedurilor.

Nu promitem schimbări peste noapte, dar știm că tăcerea nu mai e o opțiune.

Am pus problema acolo unde trebuie, iar acum urmează partea grea: să ținem presiunea sus.”

Ce urmează

Activistii spun că prezentarea cazului la nivel european reprezintă doar un prim pas. Presiunea publică și implicarea instituțiilor europene ar putea duce la controale mai stricte și la schimbări legislative.

Pentru iubitorii de animale din România, cazul Suraia a devenit un simbol al luptei pentru transparență și pentru tratament uman al animalelor fără stăpân. Rămâne de văzut dacă acest demers va produce schimbări reale.

