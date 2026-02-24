HEALTHY LIFE

EXCLUSIV | Ce este jigodia, boala identificată la mulți dintre câinii salvați din adăpostul de la Suraia: Cum poate fi identificată și tratată. sfatul medicului veterinar Beatrice Ilea

Alexandra Constantin 24 februarie 0 comentarii
Câine întins în iarbă în timp ce două persoane îl mângâie. Sursa foto: Freepik

După operațiunea de salvare a celor peste 200 de câini care erau închiși în adăpostul din localitatea Suraia, organizațiile pentru protecția animalelor au tras un semnal de alarmă. Foarte mulți dintre cățeii recuperați de acolo au ieșit pozitiv în urma testelor pentru jigodie, o boală extrem de contagioasă și cu o evoluție rapidă. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, ce este jigodia, cum se transmite și care sunt simptomele.

„Distemper (în română: jigodie canină) este o boală virală gravă care afectează în special câinii. Este cauzată de Canine distemper virus și este foarte contagioasă,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Beatrice Ilea.

Jigodia: Simptome

Virusul atacă mai multe sisteme din organism, precum sistemul respirator (plămânii), sistemul digestiv și sistemul nervos, astfel că principalele simptome, care apar treptat, pot fi:

  • Febră
  • Secreții nazale și oculare (ochi „lipicioși”)
  • Tuse, respirație greoaie
  • Vărsături și diaree
  • Lipsă de energie, lipsa poftei de mâncare
  • În stadii avansate (nervos):
  • Tremurături musculare
  • Convulsii
  • Paralizie

Jigodia: Transmiterea bolii

Jigodia este extrem de contagioasă și se transmite rapid de la un animal infectat la unul sănătos. Transmiterea se face prin

  •  aer (tuse, strănut)
  • contact cu obiecte sau apă/hrană contaminate
  • foarte ușor între animale nevaccinate

Jigodia: Modalități de prevenție

Întrucât virusul se transmite rapid și are o evoluție de asemenea extrem de galopantă, trebuie știut că:

  • Vaccinarea este esențială pentru câini
  • Se va evita contactul cu animale bolnave
  • Igiena trebuie să fie corespunzătoare

Jigodia: Tratament

Odată identificată boala, este important de știut că nu există un tratament care să elimine virusul, ci doar îngrijire de susținere. Aceasta se realizează prin:

  • Fluide (hidratare)
  • Antibiotice pentru infecții secundare
  • Medicamente pentru convulsii

La fel de important este că:

  • Formele ușoare se pot vindeca
  • Formele severe au risc mare de deces
  • Supraviețuitorii pot rămâne cu probleme neurologice

Deși este o afecțiune întâlnită cel mai adesea la câini, și alte animale pot fi afectate:

  • Dihori
  • Vulpi
  • Lupi
  • Ratoni

Sursa foto: Freepik

By Alexandra Constantin

Alexandra Constantin contribuie constant la PetsCats.ro prin articole dedicate relației om‑animal, inteligenței emoționale și comportamentului necuvântătoarelor. Bazându-se pe studii și pe opiniile experților, ea oferă explicații clare și utile pentru cititori, cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea și viața alături de animalele de companie.

