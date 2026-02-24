După operațiunea de salvare a celor peste 200 de câini care erau închiși în adăpostul din localitatea Suraia, organizațiile pentru protecția animalelor au tras un semnal de alarmă. Foarte mulți dintre cățeii recuperați de acolo au ieșit pozitiv în urma testelor pentru jigodie, o boală extrem de contagioasă și cu o evoluție rapidă. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, ce este jigodia, cum se transmite și care sunt simptomele.

„Distemper (în română: jigodie canină) este o boală virală gravă care afectează în special câinii. Este cauzată de Canine distemper virus și este foarte contagioasă,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Beatrice Ilea.

Jigodia: Simptome

Virusul atacă mai multe sisteme din organism, precum sistemul respirator (plămânii), sistemul digestiv și sistemul nervos, astfel că principalele simptome, care apar treptat, pot fi:

Febră

Secreții nazale și oculare (ochi „lipicioși”)

Tuse, respirație greoaie

Vărsături și diaree

Lipsă de energie, lipsa poftei de mâncare

În stadii avansate (nervos):

Tremurături musculare

Convulsii

Paralizie

Jigodia: Transmiterea bolii

Jigodia este extrem de contagioasă și se transmite rapid de la un animal infectat la unul sănătos. Transmiterea se face prin

aer (tuse, strănut)

contact cu obiecte sau apă/hrană contaminate

foarte ușor între animale nevaccinate

Jigodia: Modalități de prevenție

Întrucât virusul se transmite rapid și are o evoluție de asemenea extrem de galopantă, trebuie știut că:

Vaccinarea este esențială pentru câini

Se va evita contactul cu animale bolnave

Igiena trebuie să fie corespunzătoare

Jigodia: Tratament

Odată identificată boala, este important de știut că nu există un tratament care să elimine virusul, ci doar îngrijire de susținere. Aceasta se realizează prin:

Fluide (hidratare)

Antibiotice pentru infecții secundare

Medicamente pentru convulsii

La fel de important este că:

Formele ușoare se pot vindeca

Formele severe au risc mare de deces

Supraviețuitorii pot rămâne cu probleme neurologice

Deși este o afecțiune întâlnită cel mai adesea la câini, și alte animale pot fi afectate:

Dihori

Vulpi

Lupi

Ratoni