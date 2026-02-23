Crește alarmant numărul animalelor abandonate pe stradă, la cabinetele veterinare sau în adăposturi. Cheltuielile lunare pentru întreținerea lor s-au major, iar unii proprietari își lasă patrupedele în voia sorții, deși pot fi amendați. Statisticile sunt îngrijorătoare: circa 500.000 de câini fără stăpân trăiesc la această oră pe străzile din România.

Românii își abandonează animalele

Din ce în ce mai mulți câini sunt abandonați pe stradă, la adăposturi sau aproape de cabinetele veterinare. Inclusiv pe rețelele sociale apar anunțuri cu căței care nu sunt revendicați de stăpâni.

„Din teritoriu, noi primim foarte multe mesaje, se aruncă din portbagaj, în saci de plastic. Dumnezeu cu mila”, a declarat Marius Chircă, vicepreședinte Kola Kariola, pentru Știrile ProTV.

„Sunt oameni care nu înțeleg că atunci când îți iei un animal de companie ai o responsabilitate și nu trebuie să îl iei pentru că a vrut copilul sau nepoțelul sau mi-a plăcut cum arată”, susține medicul veterinar Adrian Balba.

Scumpirile sunt principala cauză

Costurile pentru întreținerea unui patruped au crescut chiar și cu 30%. Hrana, consultațiile și vaccinurile ajung să coste câteva sute de lei. De pildă, vaccinul polivalent și cel antirabic costă 200 de lei și se face o dată pe an. Lunar, deparazitarea externă ajunge la 60 până la 200 de lei. Iar o dată la trei luni, animalele de companie au nevoie de o deparazitare internă, care costă până în 100 de lei.

Consecințele abandonului se văd pe străzi și în adăposturi: „Toți câinii care intră în adăpost sunt citiți să vedem dacă au microcip, se înștiințează proprietarul, unii sunt de bună credință vin să îl ia, alții spun că le-a scăpat și dacă tot au ajuns aici să rămână aici că nu îl mai doresc”, a explicat George Jianu, medicul veterinar al unui adăpost de câini.

Proiect de lege pentru eutanasierea câinilor

Un proiect de lege propune eutanasierea câinilor fără stăpân la 14 zile de la capturare, dacă în acest timp nu sunt revendicați, fapt care a provocat un val de proteste al asociațiilor de protecție a animalelor.

„Un animal sănătos are șansă de a fi adoptat, de a fi iubit și, din păcate, 14 zile sunt mult prea puține pentru a i se da această oportunitate”, a transmis Emma Stratulat, președinta Asociației Save Our Paws.

Potrivit Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), în 2025, peste 1000 de câini și-au găsit stăpâni în străinătate, prin adopții internaționale.

Abandonul animalelor de companie este sancționat prin lege și, în anumite cazuri, poate atrage chiar și răspunderea penală. Cu toate acestea, legislația actuală nu prevede o interdicție automată pe viață de a mai deține animale după un episod de abandon, așa cum se întâmplă în alte țări.