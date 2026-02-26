O polițistă și partenera ei patrupedă, Zira, a transmis un mesaj puternic din partea Poliției Române, prin care face apel la responsabilizare și subliniază datoria morală pe care fiecare dintre noi o are față de necuvântătoare.

O polițistă și partenera ei patrupedă, apel la responsabilizare

„Ea este Zira, partenera mea. Ca polițist, am o responsabilitate față de misiune, dar față de Zira, am mai mult decât o obligație profesională. Am o datorie umană. Aceea de a o proteja, de a o îngriji și de a-i oferi afecțiune”, spune polițista în videoclipul postat pe Facebook.

Clipul subliniază și diferența dintre experiența câinilor instruiți și a animalelor abandonate, pentru care fuga reprezintă singura șansă la viață:

„Pentru Zira, alergarea înseamnă fericire și joacă. Pentru alții înseamnă frică și supraviețuire. Din păcate, unele animale sunt abandonate, altele rănite, multe rabdă și așteaptă în tăcere. Fără voce și fără apărare”.

Mesajul face apel la protecția animalelor, care nu este doar un gest de compasiune, ci o responsabilitate legală și morală. Polițista încurajează pe toată lumea să intervină și să ajute atunci când văd un animal în pericol: „Eu sunt vocea Zirei. Tu poți fi vocea celor care nu au pe nimeni. Protejând animalele, ne protejăm umanitatea”.

Clipul a adunat numeroase aprecieri, comentarii și distribuiri, semn că gesturile și mesajele puternice pot avea un impact serios atât asupra animalelor, cât și asupra societății în care cu toții trăim.

