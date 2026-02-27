Adăpostul Casa lui Patrocle a actualizat informațiile despre cei patru câini salvați din lagărul de la Suraia, preluați în stare critică. Dacă la momentul intervenției, patrupedele erau slăbite și aveau nevoie urgentă de îngrijiri medicale, astăzi situația lor este vizibil îmbunătățită.

Cei patru mușchetari de la Suraia se recuperează

Primele investigații medicale au dezvăluit că trei dintre cei patru câini au jigodie, o boală virală extrem de periculoasă și contagioasă, apoi animalele au fost supuse unui protocol strict de tratament și carantină. În plus, și starea emoțională a câinilor era la fel de gravă. Animalele erau apatice, speriate și evitau contactul cu oamenii.

Supranumiți „cei patru mușchetari de la Suraia”, câinii sunt încă internați și se află sub tratament, însă au început să cunoască, în sfârșit, liniștea, căldura și grija constantă a îngrijitorilor. Recuperarea lor este atent monitorizată, iar schema de tratament nu a fost încă finalizată.

Reprezentanții adăpostului Casa lui Patrocle spun că patrupedele răspund bine la îngrijire, tratament și hrană adecvată: „Au dat de bine, linişte şi cald. Iar azi, de pui la rotisor. Bune şi boabele, bune şi conservele, să fie primite. Dar rotisorul, altceva”, scriu voluntarii în mediul online.

Animalele rămân sub supraveghere atentă

Dincolo de alimentație, cel mai important semn al progresului este schimbarea din priviri: câinii sunt mai liniștiți și mai încrezători, deși încă „întreabă” tăcut cât vor mai rămâne internați. Medicii așteaptă finalizarea tratamentului pentru a putea repeta analizele de sânge, cu speranța unor rezultate negative care să confirme vindecarea. Până atunci, cei patru rămân sub supraveghere atentă.

