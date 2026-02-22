Patru dintre câinii salvați din adăpostul Suraia au fost preluați recent de Asociația Casa lui Patrocle din județul Suceava. Animalele au ajuns într-o stare gravă, bolnave și traumatizate, după ce au fost scoase din locul pe care voluntarii îl descriu drept un „lagăr al morții”, administrat de medicul veterinar Daniel Lazar.

Patru câini din adăpostul Suraia, salvați de Casa lui Patrocle

La primele investigații medicale, trei dintre cei patru câini au fost testați pozitiv la jigodie, o boală virală extrem de periculoasă și contagioasă. Le-au fost recoltate probe de sânge, trimise pentru analize detaliate la un laborator din Iași, costurile testelor fiind suportate de asociație. Rezultatele au confirmat suspiciunile inițiale, iar animalele au fost imediat introduse în protocol strict de tratament și carantină.

Casa lui Patrocle se implică pentru viața câinilor bolnavi

Reprezentanții adăpostului din Suceava spun că, dincolo de diagnosticul medical, starea emoțională a câinilor este la fel de gravă. Animalele sunt apatice, speriate, evită contactul vizual și par lipsite de orice urmă de încredere.

Unul dintre câini stă aproape permanent cu capul lipit de perete, refuzând orice interacțiune. Nu reacționează la stimuli, nu caută apropierea oamenilor, ci încearcă să se izoleze complet de ceea ce îl înconjoară. Voluntarii spun că patrupedul are nevoie de mult timp, răbdare și terapie comportamentală pentru a-i reda încrederea.

Animalele primesc tratament

În prezent, cei patru câini sunt internați, tratați și ținuți în carantină. Primesc injecții, medicație orală, hrană adecvată și îngrijire permanentă. Deși sunt din nou închiși, de această dată măsura este medicală, menită să le salveze viața și să prevină răspândirea bolii. După perioada de tratament, vor fi recoltate noi probe de sânge, iar analizele vor fi repetate pentru a evalua evoluția stării lor de sănătate.

Casalui Patrocle susține că obiectivul este ca, odată vindecați complet, câinii să poată în sfârșit să trăiască fără teamă. Abia atunci vor avea șansa să alerge, să se joace și să recupereze, măcar în parte, zilele și nopțile petrecute în spatele gratiilor. Până atunci, prioritatea rămâne stabilizarea lor medicală.

Unul dintre câini refuză contactul cu oamenii

„Internați, tratați, carantinați. Injecții, pastile, liniște căldură. Mâncare bună, vorbă bună. Ni se rupe sufletul de ei, pentru că se tot în ochii noștri și nu pot să priceapă de ce trebuie să stea închiși.

Mereu închiși. La Suraia închiși, pe drum închiși, la Suceava tot închiși. Aici sunt închiși căci le vrem binele. Să-i facem bine. După perioada de carantină și tratament, li se vor recolta noi probe de sânge și vom repeta analizele. Iar când or fi bine de tot, și cu totul, or avea timp să zburde și să recupereze zilele și nopțile petrecute în dosul gratiilor.

Unul dintre ei stă doar cu capul la perete. Nu vrea să știe, nici să vadă, nici să audă. Vrea doar să uite. Numai el știe ce-a trăit și câte traume îi bântuie sufletul. Cu el va trebui multă răbdare și mult timp.”, a transmis Casa lui Patrocle pe rețelele sociale.

