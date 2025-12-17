Luna decembrie este una plină de încărcătură emoțională. O lună în care, mai mult ca în oricare altă perioada a anului, ne reamintim de familie, de prieteni, de copilărie. De momente frumoase, de iubire și de sănătate. Ne întoarcem la ceea ce contează cu adevărat, pentru câteva clipe. Iar în spitale, această lună se trăiește cel mai greu. Pentru miile de pacienți internați în camere goale, sentimentul apropierii sărbătorilor cântărește greu. Pentru o parte din ei, durerea a fost mai ușor de suportat, datorită cățeilor de terapie care i-au vizitat.

Betty, Mura și Tano, alinarea din prag de sărbători

Zilele trecute, pacienții internați la Spitalul de Psihiatrie Bălăceana au avut parte de o vizită care le va rămâne mult timp în suflete. Câinii de terapie Betty, Mura și Tano de la Asociația Clubul Câinilor Utilitari au ajuns acolo în cadrul programului „hAM grijă de tine”, desfășurat de Protecția Animalelor Ilfov. Imaginea locului s-a animat imediat la sosirea blănoșilor. Saloanele au devenit mai luminoase, iar privirile triste, tăcerea și neputința s-au transformat rapid în zâmbete sincere, mângâieri și conexiune reală.

”A devenit tradiție ca la ședințele de terapie cu animale din luna decembrie să mergem cu cățeii terapeuți în saloanele pacienților de la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. De data aceasta, terapeuții cu codiță au fost Betty, Mura și Tano. S-a mers în toate secțiile spitalului, iar pacienții au fost foarte bucuroși de vizita primită”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Raluca Băleanu, consilier Protecția Animalelor Ilfov.

„ hAM grijă de tine”, rezultate palpabile

Terapia cu animale este bine-cunoscută în lumea întreagă, iar beneficiile ei sunt reale. Starea de spirit a pacienților se îmbunătățește simțitor în cadrul vizitelor cățeilor de terapie. Ei creează o pauză în rutină, mai multă liniște și reușesc să stabilească o conexiune cu cei internați. Spitalele din județul Ilfov se bucură deja de mai mult timp de proiectul „hAM grijă de tine”, iar rezultatele sunt dintre cele mai bune. Vizitele câinilor de terapie sunt un adevărat succes pentru pacienți, a căror stare se îmbunătățește considerabil după fiecare sesiune.

”Astfel de interacțiuni între câinii de terapie și pacienții cu afecțiuni psihice sunt extrem de benefice deoarece le dezvoltă capacitatea de comunicare, concentrare, mobilitate. Bineînțeles că și starea de spirit este vizibil schimbată în bine,” a mai spus Raluca Băleanu.