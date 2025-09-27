Se organizează Animal Summit România 2025! Premieră absolută în protecția animalelor, la București / ASPA și Asociația Sache aduc experți internaționali: Cum se poate rezolva, în sfârșit, criza animalelor fără stăpân

Pe 21 și 22 octombrie se va desfășura, la București, „Animal Summit România 2025”, primul forum interdisciplinar dedicat protecției animalelor. Totul are loc în contextul în care România se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări de bunăstare animală din Europa – zeci de mii de animale sunt abandonate, exista lipsă de educație, capturări controversate și o legislație adesea neaplicată.

Asociația Sache și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), care consideră tema bunăstării animalelor una urgentă și cu impact social major, au decis organizarea acestui forum cu impact la nivel național.

„Experiența ne-a arătat că eforturile izolate nu pot rezolva situația animalelor din România. Avem nevoie de un cadru comun, unde toți cei implicați să aducă la aceeași masă expertiza și resursele lor. Animal Summit România își propune acest lucru: facilitează soluții colective, care pot fi aplicate și susținute pe termen lung, oriunde în țară,” a declarat, pentru Pets&Cats, Cătălina Trănescu, Director General al ASPA.

Soluții concrete pentru bunăstarea animalelor

Astfel, în premieră, aceste probleme vor fi abordate într-un cadru comun, interdisciplinar, inspirat de principiile „Unitate. Empatie. Acțiune”. Evenimentul, care va dura două zile, va reuni autorități, ONG-uri, medici veterinari, profesori, etologi, experți internaționali și lideri de opinie. Va fi o întâlnire care nu se oprește la dezbateri, ci propune soluții concrete și replicabile, sprijinite de ghiduri, documente și studii de caz.

„Mult timp, modelele de bune practici au fost căutate în afara țării, încetinind progresul și lăsându-ne adesea în fața unei crize mai ample decât puteam gestiona. Prin Animal Summit România aducem aceste soluții internaționale acasă și le punem în dialog cu realitățile de aici. Este momentul să recâștigăm empatia ca valoare socială și să o transformăm în forța care schimbă comunități,” a declarat, pentru Pets&Cats, Laura Fincu, președintele Asociației Sache.

Sesiuni de lucru, mese rotunde

Participanții vor beneficia de sesiuni interactive, grupuri de lucru și mese rotunde care pun accent pe colaborare și networking structurat. De la medicină veterinară socială, adopții și educație, până la managementul populațiilor, etologie, capturarea și manipularea animalelor, protecția faunei sălbatice și politici publice – summitul acoperă întreaga paletă de provocări și soluții pentru o comunitate în care bunăstarea animalelor devine normă. Înscrierea pentru ambele zile se face prin completarea formularului de la adresa https://sache.info/eveniment/. Locurile sunt limitate.

