Ce s-a întâmplat cu motănelul plângăcios, care mergea din ușă în ușă după adăpost și hrană. Cea mai bună veste după zile întregi de pribegie în frig

Motănelul de rasă, un superb British Shorthair care hoinărea pe străzile din Bragadiru și mergea din ușă-n ușă după hrană și atenție, a fost adoptat! Pisoiul trecuse prin multe peripeții, întrucât, imediat după ce și-a găsit o familie, a fugit de acasă. Animalul s-a pierdut chiar în fața blocului unde urma să locuiască, fiind găsit sâmbătă seara după câteva zile de pribegie.

Motănelul plângăcios a fost adoptat

O bucureșteancă implicată în căutarea unei familii pentru acest motan a anunțat sâmbătă, 24 ianuarie, că are o familie. Pisoiul se pierduse recent în fața blocului unde urma să locuiască.

După o serie de peripeții, plângăciosul cartierului a ajuns la căsuța lui: „A fost pierdut pe 21 ianuarie chiar în fața blocului unde urma să locuiască și a fost găsit astă seară, după multe căutări. Așadar, toți cei care s-au implicat în căutarea sa pot să răsufle ușurați. Vă mulțumesc tuturor!”, a scris Carmen Ivanov pe Facebook.

Din vară hoinărea pe străzi

Într-o postare din 20 ianuarie, bucureșteanca relatase că motanul plângea pe la toate ușile din cartier după adăpost și mâncare: „Acest pisic plânge la toate ușile din cartier după adăpost și mâncare. Caută în gunoi, se roagă de oameni să îl ajute. Stă de o săptămână pe drumuri în ger. Afară sunt -10 grade și umblă din ușă în ușă sperând să-l primească cineva. Pisoiul este blând și plânge tare. Situația este dramatică”.

Jurnalista îi căuta motanului o familie încă din vară, căutările fiind accelerate odată cu venirea frigului, sperând că pisoiul nu va mai sta în ger. Din fericire, blănosul are acum o familie.

„În vară am mai făcut o postare despre acest pisoi. Spun și acum, dacă și-l dorește cineva, cred că ar avea mai mari șanse de supraviețuire decât umblând pe la toate ușile. Eu îl pot hrăni, dar nu pot să-l găzduiesc, am deja pisici în casă. Haideți să găsim un stăpân care să nu îl lase să înghețe de frig”, a relatat ea în mediul online.

