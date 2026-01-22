Motanul British Shorthair cu cea mai tristă poveste: plânge tare la toate ușile din Bragadiru după adăpost și mâncare. Pisoiul se roagă de oameni să îl adopte: „Situația este dramatică”

De anul trecut, un motan British Shorthair rătăcește pe străzile de lângă București. Pisoiul plânge pe la ușile oamenilor, căutând mâncare și adăpost. De o săptămână îndură gerul în Bragadiru, scrie jurnalista Carmen Ivanov pe rețelele sociale.

Motănelul a fost văzut rătăcind pe străzile unui cartier din apropierea Bucureștiului încă din vara anului trecut, în căutarea unui stăpân și a unui adăpost. Pisoiul, descris ca blând și afectuos, plânge tare pe la ușile oamenilor, semn că îi este foame și frig.

Un pisoi cenușiu din rasa British Shorthair trăiește într-un cartier de lângă București. Potrivit jurnalistei Carmen Ivanov, motanul plânge pe la ușile oamenilor, căutând adăpost și mâncare. Hrana și-o procură și singur din gunoi și se roagă de oameni să îl ajute.

Pisoiul are nevoie de o familie

Ivanov a mai precizat că, deși poate hrăni pisoiul, nu are cum să-i ofere un cămin permanent din cauza pisicilor pe care le are acasă. În vară, aceasta a făcut o postare pentru a atrage atenția asupra motanului, dar tot nu a fost adoptat.

„Acest pisic plânge la toate ușile din cartier după adăpost și mâncare. Caută în gunoi, se roagă de oameni să îl ajute. Stă de o săptămână pe drumuri în ger. Afară sunt -10 grade și umblă din ușă în ușă sperând să-l primească cineva. Pisoiul este blând și plânge tare. Situația este dramatică.

În vară am mai făcut o postare despre acest pisoi. Spun și acum, dacă și-l dorește cineva, cred că ar avea mai mari șanse de supraviețuire decât umblând pe la toate ușile. Eu îl pot hrăni, dar nu pot să-l găzduiesc, am deja pisici în casă. Haideți să găsim un stăpân care să nu îl lase să înghețe de frig”, este mesajul transmis de jurnalista de radio.

