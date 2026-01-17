Rasele de pisici cu cei mai frumoși ochi. Clasamentul făcut de Fundația Mondială a Animalelor

Ochii pisicilor sunt adesea primul lucru care ne captează atenția – strălucitori, expresivi și fascinanți. De la albastru glacial la auriu intens și verde viu, culoarea ochilor felinelor adaugă un plus de frumusețe și mister.

Aceste culori uimitoare din punct de vedere vizual sunt rezultatul unor combinații genetice fascinante care variază în funcție de rasă, modelul blănii și strămoși.

În lumea felină, anumite rase sunt cunoscute în special pentru ochii lor hipnotizanți. Unele afișează nuanțe intense de albastru-safir, care par aproape luminoase, în timp ce altele se mândresc cu nuanțe de chihlimbar, verde-smarald sau chiar culori diferite (heterocromie). În multe cazuri, culoarea ochilor este strâns legată de trăsăturile specifice rasei, notează Worldanimalfoundation.

Șase rase de pisici cu cei mai frumoși ochi

Siameză

Caracteristica siamezelor sunt ochii lor pătrunzători de un albastru-safir. Experții susțin că această nuanță fenomenală nu se datorează prezenței pigmentului albastru, ci mai degrabă absenței acestuia în cornee. Combinată cu blana lor de culoare deschisă, culoarea ochilor conferă animalelor un aspect aristocratic.

Van turcească

Această rasă de pisici este cunoscută pentru imprevizibilitatea sa. Multe dintre ele prezintă heterocromie, o afecțiune în care un ochi rămâne albastru strălucitor, în timp ce celălalt capătă o nuanță chihlimbarie sau verde.

Pisicile turcești sfidează stereotipurile comune despre feline. Originară din apropierea lacului Van din Turcia, această rasă are un aspect inconfundabil.

Bengaleză

Această rasă de pisici are de obicei ochi mari, ovali, de culoarea smaraldului sau aurii. În funcție de linia genetică, culoarea ochilor poate avea nuanțe rare, cum ar fi acvamarin, ceea ce face ca fiecare membru al rasei să fie unic.

Bengaleza este renumită pentru constituția sa sălbatică și atletică, precum și pentru blana asemănătoare leopardului. Deși arată exotic, este complet domesticită.

Albastru de Rusia

Această pisică este admirată pentru blana sa densă, albastră, și aspectul rafinat. Rasa e cunoscută în special pentru ochii săi verzi, care ies în evidență în contrast cu blana sa strălucitoare.

Unul dintre cele mai fascinante aspecte ale frumuseții pisicii Albastru de Rusia este modul în care se dezvoltă culoarea ochilor săi. Pisicuțele se nasc cu ochi galbeni, care își schimbă treptat nuanța pe măsură ce cresc. Pe măsură ce pisica se maturizează, concentrația de pigment crește, transformând acele nuanțe de galben într-un verde smarald izbitor.

British Shorthair

Această rasă clasică este cunoscută pentru fața rotundă, blana densă și pufoasă și constituția robustă. Strâns înrudită cu American Shorthair, are o personalitate calmă care se potrivește cu aspectul său emblematic.

Când vine vorba de culoarea ochilor, pisicile British Shorthair au nuanțe aurii, verzi și albastre. Acești ochi mari și rotunzi le sporesc expresia de ursuleț de pluș și sunt o trăsătură definitorie a atractivității rasei.

Culoarea ochilor poate oferi, de asemenea, indicii subtile despre sănătatea lor. Schimbările bruște ale clarității ochilor, intensității culorii pot semnala probleme medicale și trebuie duse la veterinar.

Persană

Această rasă emblematică este recunoscută instantaneu datorită feței sale plate, ochilor mari și rotunzi și blănii groase și lungi. Persanele sunt pisici de mărime medie, cu o prezență calmă și un aspect regal inconfundabil.

Pe persană o diferențiază culoarea ochilor. Majoritatea pisicilor au ochi strălucitori, maronii sau verde smarald, în timp ce rasele persane himalayene sunt renumite pentru nuanțele albastre. Contrastul dintre ochii expresivi și blana pufoasă face ca privirea lor să fie deosebit de izbitoare.