Alina Eremia lansează prima piesă din 2026 cu un videoclip emoționant: Cinci căței veseli promovează adopția animalelor fără stăpân. „Un cățel e o responsabilitate, dar dacă îți găsești loc în inima și în casa ta, oferă o șansă și schimbă o viață!” (VIDEO)

Alina Eremia a lansat o nouă piesă, prima din 2026, cu un videoclip emoționant. Fiind o mare iubitoare de animale, artista a ales ca protagoniștii clipului să fie cinci căței din adăposturile Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA): Boris, Jax, Ceci, Rory și Marc.

În videoclip, Alina Eremia interpretează rolul unui dogwalker, iar povestea vizuală este construită în jurul relației dintre oameni și câini, promovând adopția câinilor fără stăpân.

Mesajul transmis de Alina Eremia

În momentul lansării piesei, Alina Eremia a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Am scris piesa ca o poveste despre iubirea care nu pleaca, care ramane si la greu si cu care poti sa fii tu, cu toate starile tale. Ea vine in mai multe forme, iar iubirea unui animalut este una neconditionata.

Cei 5 protagonisti blanosi sunt de la ASPA si pot fi adoptati. Sunt incredibil de blanzi, sociabili si afectuosi. Eu m-am indragostit instant. Tot ce vedeti in videoclip este rezultatul unei saptamani de rabdare, consecventa, timp in care instructorul canin Florin Darie a lucrat cu ei pentru a le oferi echilibru si calm. Ei sunt doar o parte din poveste. In adaposturile ASPA se afla peste 2000 de catelusi care isi asteapta cel mai bun prieten.

A fost o zi de filmare tare frumoasa, dar grea din punct de vedere emotional. A fost atat de rece afara, dar am avut 5 prieteni care mi-au tinut de cald si m-au facut sa uit de frig. Un catel e o responsabilitate, dar daca iti gasesti loc in inima si in casa ta, ofera o sansa si schimba o viata!”.

ASPA face apel la iubitorii de animale

Potrivit ASPA, „clipul arată naturalețea relației dintre oameni și câini, momente de bucurie și afecțiune, și cât de frumoasă poate fi viața alături de ei”.

Reprezentanții ASPA au transmis mulțumiri Alinei Eremia și casei de discuri Global Records pentru implicarea în acest proiect ce promovează câinii din adăposturile sale. Vedetele clipului – Boris, Jax, Ceci, Rory și Marc -, alături de alte 2000 de animale aflate în grija Autorității, sunt disponibile pentru adopție.

„Mulțumim, Alina Eremia și Global Records pentru acest proiect frumos care aduce în centrul atenției câinii din adăposturi care au nevoie de o familie. Adoptați! Vedetele clipului, precum și alte sute de blănoși sunt disponibili pentru adopție în centrele noastre”.

Detalii despre Alina Eremia

Alina Eremia și-a început cariera la o vârstă fragedă și este astăzi una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. De-a lungul timpului, piesele și colaborările sale au ocupat frecvent primele poziții în topuri, printre cele mai cunoscute numărându-se „Cum se face”, „A fost o nebunie”, „În dreapta ta” (feat. Vescan), „Tatuaj” și „Noi”.

Pe plan personal, artista s-a căsătorit pe 16 august cu Edy Barbu, într-un cadru restrâns la Palatul Snagov. Printre invitați s-au aflat persoane apropiate, precum Sore și JO, prietene și colege de breaslă.

Recent, Alina Eremia a fost aleasă de Spotify drept noua ambasadoare în cadrul programului global EQUAL, un proiect lansat în 2021, care își propune să promoveze egalitatea de gen și să amplifice vocile feminine din muzică la nivel internațional.