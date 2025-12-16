Un schelet de câine, vechi de 5000 de ani, şi un pumnal descoperite împreună într-o turbărie oferă indicii despre un ritual misterios din epoca de piatră

Arheologii au găsit scheletul unui câine de acum 5.000 de ani alături de un pumnal de os pe fundul unei turbării din Suedia, descoperire ce oferă indicii cu privire la un misterios ritual desfăşurat în Epoca de Piatră, potrivit Live Science, transmite Agerpres.

Scheletul unui câine de acum 5.000 de ani, găsit alături de un pumnal ritualic

Această descoperire unică până în prezent a fost făcută în timpul lucrărilor de construcţie a unei căi ferate de mare viteză în cătunul Gerstaberg, la circa 35 de kilometri sud-vest de Stockholm. Experţii de la grupul suedez Arkeologerna (“Arheologii”) au făcut anunțul într-un comunicat şi o postare pe blog luni, 15 decembrie.

Acum cinci milenii, această turbărie era un lac cu apă limpede în care oamenii din Epoca de Piatră pescuiau. Piloţi de lemn şi bucăţi dintr-un dig antic au fost descoperite pe fundul lacului, împreună cu o structură realizată din crengi de salcie împletite şi un coş de pescuit împletit. Dar scheletul câinelui şi pumnalul din apropiere i-au surprins pe arheologi.

Arheologii sunt uimiți

“Găsirea unui schelet de câine intact din această perioadă este foarte neobişnuită, dar faptul că a fost îngropat şi împreună cu un pumnal din os este aproape unic”, a spus Linus Hagberg, manager de proiect la Arkeologerna.

Potrivit arheologilor, câinele era un mascul mare şi puternic, în vârstă de 3 până la 6 ani, cu o înălţime de aproximativ 52 de centimetri. Patrupedul fusese plasat într-o pungă de piele, încărcată cu pietre, pentru a-l scufunda la o adâncime de aproximativ 1,5 m.

“Este un fenomen cunoscut faptul că erau folosiţi câini în acte ritualice în această perioadă”, susține Hagberg. Fix lângă scheletul câinelui, arheologii au găsit un pumnal bine conservat, lung de 25 cm, făcut din os de elan sau cerb roşu.

“Pumnalele de acest tip ar trebui considerate obiecte încărcate simbolic”, iar alte astfel de artefacte au mai fost descoperite în locuri umede şi mlăştinoase din Suedia din aceeaşi perioadă, subliniază Arkeologerna.

Care ar fi explicația

Câinele şi pumnalul ar fi fost puse în lac în acelaşi timp, ceea ce sugerează că pescarii antici care au trăit în această zonă acum 5.000 de ani le-au îngropat într-un fel de act ceremonial, conform postării de pe blog.

Linus Hagberg a precizat că vor fi desfăşurate cercetări suplimentare asupra rămăşiţelor. Printre aceste cercetări se numără şi datarea cu carbon şi analiza ADN-ului, pentru a confirma vechimea descoperirilor şi pentru a afla mai multe despre câine şi stăpânii săi.

“De exemplu, putem vedea când a trăit câinele, vârsta sa şi ce a mâncat. Istoria vieţii câinelui ne poate spune, la rândul său, mai multe despre cum au trăit şi au mâncat oamenii care deţineau câinele”, a explicat Hagberg.