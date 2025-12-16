Una dintre rutinele din viața unei familii care are și un câine îeste îngrijirea blănii acestuia. Care este frecvența cu care ar trebui să periem blana patrupedului este, în același timp, o întrebare care gravitează în multe locuințe. Specialiștii recomandă, în general, perierea zilnică a câinelui, deoarece acest obicei ajută la distribuirea uleiurilor naturale ale pielii, menține blana curată și reduce cantitatea de păr lăsată prin casă, notează NBC News.

Frecvența periajului depinde, însă, în mare măsură de tipul de blană. De exemplu, câinii cu păr mai lung, de peste 2–3 centimetri, au nevoie de periere zilnică sau aproape zilnică pentru a preveni încâlcirea firelor și formarea nodurilor.

În cazul câinilor cu păr scurt, de sub 2–3 centimetri, acest tip de îngrijire poate fi realizat mai rar, de regulă o dată la două zile. Chiar dacă blana este mai ușor de întreținut, este important să fie periată pentru îndepărtarea părului mort.

Totuși, pentru proprietarii care nu pot respecta un program zilnic din cauza timpului liber limitat, se recomandă periajul cel puțin o dată pe săptămână, ca minim necesar pentru majoritatea câinilor. Totuși, rasele cu păr lung sau cele predispuse la încâlcirea blănii ar trebui periate de cel puțin trei ori pe săptămână.

Cum și când ar fi bine să periem câinele

Tehnica periajului este la fel de importantă ca frecvența. Asta înseamnă că sunt necesare mișcări blânde – putem ajunge cu peria până la piele, însă fără a trage sau a provoca disconfort animalului. Rutina ar trebui să fie și un moment în care câinele se relaxează și se apropie mai mult de stăpân.

Un alt aspect important este momentul ales pentru periaj. Ar fi bine să nu o facem atunci când blana este udă. De ce? În această situație, perii pot zgâria pielea sau pot rupe firele de păr. Cel mai indicat este ca periajul să fie făcut după baie, dar numai după ce blana este complet curată și uscată, moment în care nodurile rămase sunt mai ușor de îndepărtat.

Pentru recomandări personalizate, este indicată consultarea unui medic veterinar sau a unui profesionist.