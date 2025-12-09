Nu toți stăpânii de câini văd perierea blănii o activitate simplă, dar se pare că este una importantă pentru ca patrupedul să aibă un păr sănătos. În plus, rutina de periere întărește relația dintre animal și stăpân.

La polul opus, dacă neglijăm îngrijirea regulată, putem favoriza năpârlirea excesivă, acumularea de fire prin casă și, mai grav, formarea de noduri și smocuri dificile, ce care pot provoca iritații și infecții ale pielii, potrivit NBC News.

Pentru a identifica cele mai potrivite perii, trebuie avut în vedere că sunt câteva diferențe dintre instrumente și modul corect de utilizare în funcție de lungimea și textura blănii.

Cum alegem peria potrivită pentru câinele tău

Se recomandă să luăm în calcul două criterii principale: tipul periei și tipul de blană al câinelui.

Printre cele mai eficiente instrumente se numără peria cu dinți lungi și deși (de tip slicker brush), aceasta fiind și preferata profesioniștilor, ideală pentru majoritatea tipurilor de blană. De asemenea, pot fi utilizați și pieptenii tip greblă utilizați pentru reducerea năpârlirii și pieptenii clasici, utili după perierea preliminară pentru a elimina ultimele noduri. Pentru rasele cu păr scurt există și un pieptene cu peri de cauciuc care îndepărtează firele căzute înainte sau în timpul băii.

Tipul de blană este cel care determină alegerea instrumentului potrivit.

„Rasele cu păr lung au nevoie de perii ferme, cu ace lungi, pentru a putea pătrunde până la piele”, explică Wynona Lynch, groomer.

În schimb, câinii cu păr scurt se simt cel mai bine cu perii moi din cauciuc sau cu piepteni cu dinți fini care reduc năpârlirea.

Slicker brush rămâne instrumentul de bază pentru o îngrijire completă.

„Atâta timp cât periem până la piele și nu doar la suprafață, aceste perii păstrează blana într-o condiție excelentă”, spune Lynch. Pentru blana scurtă, sunt recomandate modelele cu vârfuri protejate, care previn zgârierea pielii.

Pieptenii de tip greblă sunt ideali pentru îndepărtarea părului mort, indiferent de lungimea blănii.

Pieptenii clasici sunt recomandați doar după o periere de tip slicker brush, mai ales la câinii cu păr ondulat sau creț. Folosiți în mod principal, pot trage de noduri, ceea ce poate fi dureros pentru câine.