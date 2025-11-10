Iarna poate fi o perioadă dificilă pentru câinii noștri seniori. Sean McCormack, medic veterinar șef, și Carolyn Menteith, comportamentalist la Tails.com, ne oferă cele mai bune sfaturi pentru a-i menține pe câinii bătrâni sănătoși și fericiți în lunile reci, precum și provocările cu care se pot confrunta.

Provocările câinilor seniori în timpul iernii

Pe măsură ce câinii îmbătrânesc, frigul poate deveni mai greu de suportat, la fel ca în cazul oamenilor. Printre problemele frecvente se numără:

Articulații rigide și dureri de artrită

Frigul poate face ca articulațiile câinilor seniori să devină mai rigide sau să agraveze artrita existentă. Mușchii și articulațiile își pierd flexibilitatea, iar mișcarea devine dureroasă și dificilă, notează Dogs Today.

Hipotermie și dificultăți în reglarea temperaturii corpului

Câinii mai în vârstă au adesea un strat de blană mai subțire, mai puțin țesut adipos și un metabolism mai lent. Acestea îi fac mai vulnerabili la frig, hipotermie sau degerături, chiar dacă temperaturile din România rar ating niveluri extrem de scăzute.

Sistem imunitar mai slab

Pe măsură ce înaintează în vârstă, câinii devin mai predispuși la infecții și afecțiuni respiratorii în sezonul rece, din cauza imunității mai scăzute.

Energie redusă și oboseală

Câinii seniori pot fi mai lenți, mai puțin jucăuși și mai reticenți la plimbări. Lipsa exercițiului poate agrava problemele de mobilitate sau duce la creștere în greutate.

Alunecări și căzături

Zăpada și gheața cresc riscul de alunecări. Pentru câinii seniori, cu mușchi slăbiți, oase fragile sau probleme de echilibru, căzăturile pot fi periculoase.

Cum să ai grijă de câinele senior în timpul iernii

Carolyn Menteith oferă câteva sfaturi practice pentru a-i menține pe câinii seniori sănătoși și fericiți:

Respectă ritmul câinelui tău

Fiecare câine este diferit. Unii seniori adoră să se plimbe chiar și în frig, în timp ce alții preferă să stea confortabil sub pături. Urmează-le semnalele și adaptează activitatea fizică după nevoile lor.

Plimbări sigure și scurte

Dacă ieșiți la plimbare:

Evită zonele cu gheață sau unde s-a folosit multă sare, care poate irita pielea.

Păstrează plimbările scurte și apropiate de casă.

Fii atent la semne de frig sau oboseală.

Spațiu confortabil acasă

Dacă câinele tău pare rigid sau obosit, asigură-i un pat călduros, ferit de curenți de aer, cu pături suficiente pentru a se simți confortabil.

Stimulare mentală în zilele reci

Când e prea frig pentru plimbări lungi, poți înlocui exercițiul fizic cu activități mentale:

Jocuri ușoare sau exerciții de dresaj.

Puzzle-uri cu recompense sau covorașe de sniffing.

Periaj și momente de răsfăț – pentru mulți câini, acestea sunt la fel de plăcute ca o plimbare.

Monitorizează apetitul și sănătatea

Dacă câinele mănâncă mai puțin sau își schimbă obiceiurile alimentare, consultă veterinarul. Schimbările neașteptate pot indica probleme de sănătate.

Dragoste și atenție constantă

Chiar dacă nu ieșiți mult afară, câinele senior are nevoie de timp petrecut împreună: joacă blândă, stimulare mentală și afecțiune.