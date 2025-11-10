România a plătit în 30 de ani peste 1,2 miliarde de euro pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pentru capturare și eutanasiere, dar fără folos. Și apare întrebarea legitimă: ori suntem proști, ori suntem hoți? — iertați-ne exprimarea mai puțin colocvială.

Eutanasierea rămâne, în 2025, principalul mijloc de gestionare a populației canine, fără sens. Cățelele nesterilizate nasc de două ori pe an și devin, de fapt, un bancomat pentru marii hingheri ai României.

Sterilizarea – dușmanul de moarte al afacerii cu maidanezi

De ce nu le convine marilor hingheri din România ca sterilizarea să înlocuiască eutanasierea ca mijloc de control și gestionare a câinilor fără stăpân?

Din două exemplare nesterilizate, femelă și mascul, în șase ani se ajunge la o populație canină de 67.000 de câini. Dacă fiecare câine dintre aceștia este capturat de un hingher la un preț mediu de 200 de euro, înseamnă pentru ei 13.400.000 de euro. Doar din doi câini. Sterilizarea acestor două exemplare, la un cost mediu de 75 de euro per câine, adică 150 de euro, blochează robinetul, iar prin el nu se mai scurg 13.400.000 de euro. Primăvara și toamna, cățelele fată pui, iar aceștia se transformă în „cloșca cu puii de aur” pentru băieții deștepți din business, numiți în spațiul public marii hingheri. Practic, primăvara și toamna, hingherii trec pe la bancomate și scot banii din buzunarul statului, care nu a înțeles încă faptul că sterilizarea este singura metodă eficientă.

Din seria Câinii plătesc cu viața, statul cu miliardele, astăzi vă prezentăm începuturile Imperiului Vetmedan — locul în care se omoară pe bandă rulantă, ca să se elibereze locuri pentru alți câini capturați. Jurnaliștii de la www.reporteris.ro au numit adăpostul condus de Daniel Lazăr „cel mai mare abator de câini al României”. Din păcate, nu e singurul. Mâna lungă a hingherilor intră adânc în buzunarul nostru al tuturor, pentru că li se permite și pentru că nu există o strategie de țară, iar rezolvarea „pe repede înainte” a unei probleme sistemice nu are efecte decât pe termen foarte scurt, micro-scurt. Câinii se înmulțesc, statul cheltuie mai rău ca la petrecerile cu lăutari — adică fără număr.

Vetmedan este una dintre firmele abonate la banul public și care, din momentul în care a trecut la gestionarea câinilor fără stăpân, în anul 2023 și până în prezent, a semnat contracte de peste 5 milioane de euro. Cu banii încasați de Daniel Lazăr, patronul Vetmedan, s-ar fi putut steriliza peste 70.000 de câini cu și fără stăpân în România. Cu alte cuvinte, câteva județe ar fi ajuns la zero câini nesterilizați. Dar să nu ne uităm doar la adăpostul de la Suraia — Uzunu, Lancrăm, Reșița Danyflor, Târgu Jiu — și lista continuă.

Începem însă cu Imperiul Vetmedan, episodul I — apariția și înflorirea afacerilor cu statul.

Firma VETMEDAN SRL, având CUI 15818629, este înființată în anul 2003 și are sediul în județul Vrancea, sat Suraia, com. Suraia. Activitatea principală a firmei este „Activități veterinare”, respectiv CAEN 7500, potrivit Risco.ro.

Dar cum a ajuns Vetmedan de la contracte cu coroane pentru înmormântări la un business de peste 5 milioane de euro?

În SICAP, Vetmedan apare pentru prima dată în 2014 ca Daria Vet SRL, dar fără noroc în contractele de achiziții. În anul 2019, însă, încheie mai multe contracte cu primăriile din județ pentru aranjamente florale. Spre exemplu, vinde un buchet de flori naturale pentru suma de 105 lei Primăriei Slobozia Ciorăști. Câțiva ani mai târziu livrează aceleiași primării patru coroane funerare din flori naturale, la un cost de 100 de euro per bucată, așadar 400 de euro. Afacerea cu flori a Vetmedan nu îi aduce lui Daniel Lazăr decât 1.691,25 euro. Aproape jumătate din bani îi strânge din coroane funerare. Muncă multă și bani puțini, iar Daniel Lazăr se întoarce la ce știe — este medic veterinar — și intră în businessul serios în 2023. Proprietari mai puțin educați, câini nesterilizați și un calcul simplu: dacă din doi câini nesterilizați pot ieși în șase ani peste 13 milioane de euro, de ce să nu îi acceseze?

Din 2023, firma Vetmedan, cu sediul în Suraia, Focșani, și cu adăpost în aceeași localitate, semnează pe bandă rulantă contracte cu UAT-urile din România. A ajuns, în trei ani, să aibă contracte de 25.583.511 lei, adică 5.116.000 euro, cu primăriile din România. E visul oricărui antreprenor din țară — dacă n-ar fi făcut într-o industrie a morții legale și pe spatele unor animale care n-au cerut să se nască.

Vetmedan și Daniel Lazăr se implică în gestionarea câinilor fără stăpân în martie 2023. Primul contract îl încheie pe 20 martie 2023 cu Primăria Străoane, Vrancea (valoare: 10.000 euro), apoi, nouă zile mai târziu, semnează cu Primăria Tătăranu, tot din Vrancea, tot pentru 10.000 de euro. Își încearcă norocul la Primăria Odobești pe 4 aprilie, cu o ofertă de 44.000 euro, dar oferta este refuzată. Surpriza vine două luni și jumătate mai târziu, când Primăria Odobești acceptă oferta de 48.000 euro — cu 4.000 mai mult decât în martie — și semnează cu Vetmedan. Două luni mai târziu, încheie un contract de 40.000 euro cu Primăria Suraia, unde are și sediul societatea. Așadar: 5 contracte, 4 luni, aproape 118.000 euro. Robinetul e deschis și începe conectarea la el.

Vetmedan SRL începe apoi să semneze pe bandă rulantă contracte cu primăriile din nord-estul țării, dar ajunge și în Dâmbovița sau Giurgiu, iar la finalul anului atinge o valoare totală a contractelor de 838.810 euro.

Explozia Vetmedan vine în luna octombrie, care îi aduce 10 contracte încheiate — trei dintre ele într-o singură zi, pe 19 octombrie —, iar valoarea totală a contractelor încheiate în luna octombrie este de 414.640 euro.

Pe parcursul anului 2023, cel mai mic contract are o valoare de 4.800 euro (Drăgănești, Galați), iar cel mai mare contract are valoarea de 85.000 euro (Lețcani, Iași).

Vetmedan încheie, pe parcursul anului 2023, 25 de contracte, dintre care 21 sunt prin procedură simplificată.

Cu sediul la Suraia, Vetmedan iese din județ și începe să captureze câini din 9 județe ale țării: pe lângă Vrancea, merge în Suceava, Iași, Neamț, Galați, Dâmbovița, Giurgiu, Covasna și Prahova. Distanțele sunt din ce în ce mai mari: spre exemplu, Lazăr merge în Vulcana Băi (225 km de casă), la Suceava (Cacica – 282 km) sau Vânătorii Mici (Giurgiu – 252 km de Suraia).

Curios este și cazul Primăriei Străoane, care încheie două contracte în același an cu Vetmedan — unul în martie, pentru 10.000 euro, iar altul pe 19 octombrie, de 70.000 euro.

Ultimul contract pe care Vetmedan SRL il incheie in 2023 este cu 4 zile in ainte de Craciun, cand cei de la primaria Costache Negridin galati accpeta oferta lui Daniel Lazar si semneaza un contract in valoare de 10.500 de euro.

În datele înregistrate la Registrul Comerțului, Vetmedan, care avea în 2023 șapte angajați, apare cu o cifră de afaceri de 2.063.715 lei, adică 412.743 de euro, și un profit net de 869.573 lei, adică 173.914 euro. Diferența dintre contractele încheiate și cifrele raportate o constituie faptul că, în cazul contractelor mari, acestea se întind pe o perioadă de mai mulți ani, până la cinci



În 2024, afacerea Vetmedan explodează realmente. Trece de 100 de contracte semnate, iar cifra de afaceri înflorește pe măsură, profitul net în anul 2024 ajungând la 1.583.282 lei, adică 316.656 de euro, o medie de 26.388 de euro pe lună. Este anul în care Daniel Lăzar declară că a eutanasiat 6.265 de câini. Imperiul Vetmedan continuă în zilele următoare cu declarații exclusive ale medicului veterinar Daniel Lăzar și punctele de vedere ale altor medici veterinari.

Contracte Vetmedan – 2023

10.000 euro – 20 martie – Străoane, Vrancea 10.000 euro – 29 martie – Tătăranu, Vrancea 10.000 euro – 26 mai – Golești, Vrancea 48.000 euro – 26 iunie – Odobești, Vrancea 40.000 euro – 25 august – Suraia, Vrancea 4.800 euro – 31 august – Tudor Vladimirescu, Galați 85.000 euro – 18 septembrie – Lețcani, Iași 45.000 euro – 18 septembrie – Jariștea, Vrancea 83.000 euro – 10 octombrie – Vînătorii Mici, Giurgiu 52.000 euro – 10 octombrie – Câmpineanca, Vrancea 56.250 euro – 16 octombrie – Valea Mărului, Galați 50.000 euro – 17 octombrie – Păunești, Vrancea 70.000 euro – 19 octombrie – Străoane, Vrancea 45.000 euro – 19 octombrie – Piscu, Galați 15.300 euro – 19 octombrie – Voinești, Iași 22.820 euro – 25 octombrie – Gădinți, Neamț 6.000 euro – 25 octombrie – Răstoaca, Vrancea 14.270 euro – 26 octombrie – Vulcana Băi, Dâmbovița 45.000 euro – 6 noiembrie – Cacica, Suceava 25.210 euro – 10 noiembrie – Țăcuța, Vaslui 25.000 euro – 20 noiembrie – Poienarii Burchii, Prahova 37.500 euro – 21 noiembrie – Independența, Galați 4.800 euro – 27 noiembrie – Drăgănești, Galați 23.360 euro – 18 decembrie – Cătălina, Covasna 10.500 euro – 20 decembrie – Costache Negri, Galați

Sursă: Sicap.ai