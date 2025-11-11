Dosar penal în Dolj după ce un minor de 13 ani a postat pe internet cum asmuțea un Pitbull să atace un câine legat

Poliţiştii doljeni de la Biroul pentru Protecţia Animalelor au întocmit un dosar penal după ce pe rețelele sociale au apărut imagini în care o persoană asmuţea un câine metis, rasa Pitbull, să atace un alt câine canin care era legat cu un lanţ, scrie Agerpres.

Caz revoltător în Dolj

Potrivit unei informări transmise marţi, 11 noiembrie, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, în urma verificărilor efectuate de către poliţişti a fost identificat utilizatorul contului de socializare, respectiv un minor în vârstă de 13 ani, din municipiul Băileşti.

La locuinţa minorului a fost identificat exemplarul canin metis din rasa Pitbull ce se afla într-o situaţie de pericol, motiv pentru care a fost emis un ordin de plasare în adăpost, câinele fiind încredinţat unei asociaţii pentru protecţia animalelor. Totodată, au fost informaţi reprezentanţii DGASPC Dolj pentru lăsarea fără supraveghere a minorului de către părinţi sau tutore, în vederea dispunerii de măsuri conform competenţelor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferinţă, prevăzută de Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, urmând ca la finalizare să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

