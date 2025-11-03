Două rase de câini de mărime medie care îi sperie pe medicii veterinari. Aspectul spectaculos ascunde boli ereditare și riscuri pe care puțini stăpâni le cunosc

Deși Shar Pei arată spectaculos, medicii veterinari recunosc că această rasă aduce mai multe probleme decât bucurii. Alegerea unui câine este o decizie importantă care necesită nu doar emoții, ci și cunoștințe. Specialiștii avertizează că anumite rase de talie medie sunt prea dificile chiar și pentru stăpânii experimentați, scrie Parade Pets.

Rase de câini pe care medicii veterinari nu le recomandă

Renumitul veterinar și chinolog Mark dos Anjos a explicat că Shar Pei este o rasă pe care nu ar deține-o niciodată. Motivul este fondul genetic limitat, care a făcut ca acești câini să aibă multe boli ereditare. Atunci când Shar Pei a ajuns în Statele Unite, doar aproximativ două sute de animale au fost importate din China, prea puține pentru a forma o populație sănătoasă.

Din această cauză, rasa ridată suferă adesea de:

infecții ale pielii prin pliurile adânci;

otită medie cronică (inflamația urechilor);

entropion – căderea pleoapei;

displazie de șold și cot;

febră (inflamație autoimună).

Botul scurt adaugă probleme de sănătate: dificultățile de respirație, hipotiroidismul, luxația rotulei, amiloidoza și boala inflamatorie intestinală sunt diagnostice frecvente pentru această rasă.

Și asta nu e tot. Veterinarii avertizează și asupra riscurilor comportamentale. Acești câini pot fi agresivi din cauza fricii sau a dorinței de a domina. Se feresc de străini și nu se înțeleg întotdeauna cu alte animale.

Experții recomandă începerea socializării cățeilor cât mai devreme posibil, înainte de vârsta de 16 săptămâni. Acest lucru va ajuta la reducerea riscurilor de agresivitate când vor deveni adulți.

Ce probleme are Bulldog-ul englez

O altă rasă cu un set „complex” de probleme este Bulldog-ul englez. În ciuda popularității sale, și acești câini suferă din cauza consangvinizării. Botul scurt provoacă sindromul brahicefalic – dificultăți respiratorii, la care se adaugă infecții cutanate frecvente, probleme articulare și boli genetice.

Buldogii sunt blânzi și drăguți, dar necesită vizite regulate la veterinar, tratamente costisitoare și uneori intervenții chirurgicale. Așadar, această rasă poate fi o provocare financiară chiar și pentru un proprietar grijuliu.

Sfatul experților este ca înainte să alegi un câine, merită să evaluezi nu numai aspectul și caracterul acestuia, ci și cât de dispus ești să-i acorzi timp, bani și condiții de viață. La urma urmei, unele rase pur și simplu nu sunt făcute pentru viața în apartamente închiriate sau în familii în care animalul este adesea lăsat singur.

Ce animal de companie să alegi

Pe de altă parte, medicii veterinari numesc mai multe rase de talie medie care sunt mai fiabile, mai sănătoase și potrivite pentru familii:

Ciobănescul australian este rezistent, activ și inteligent, dar necesită multă mișcare.

Schnauzerul este o rasă versatilă, bună cu copiii, protejează casa și este ușor de dresat.

Staffordshire Bull Terrier e loial și echilibrat dacă este socializat corect.

Paria este un câine puternic și sănătos, care nu necesită îngrijiri complicate.