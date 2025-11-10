Și câinele, și pisica pot dona sânge. Care sunt criteriile pentru ca animalele de companie să devină donatoare și să salveze vieți

Donarea de sânge nu este doar pentru oameni. Câinii și pisicile pot deveni donatori în funcție de grupa de sânge. Animalele de companie au propriile caracteristici genetice, inclusiv grupa de sânge. Acest detaliu este foarte important când patrupedele au nevoie de transfuzii.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit medicilor veterinari, cele mai frecvente afecțiuni ce necesită o transfuzie de sânge sunt anemia severă, parvoviroza la căței, insuficiența renală, hemofilia și bolile care afectează coagularea sângelui, babesioza, traumatismele cu hemoragii severe, intoxicație cu rodenticide, virusul imunodeficienței feline (fiv) la pisici și hemoparazitoze.

Grupe de sânge în funcție de rasă

Există cel puțin 12 grupe sanguine canine recunoscute la nivel internațional, clasificate sub denumirea de sisteme DEA (Antigenul eritrocitar canin), inclusiv DEA1, DEA3, DEA4, DEA5, DEA6, DEA7 și DEA8. O nouă grupă sanguină, Dal, a fost identificată la sfârșitul anilor 2000. Cele două grupe principale sunt DEA 1.1 și DEA 1.2.

Acest aspect este important atunci când este necesară o transfuzie de sânge, deoarece dacă grupa sanguină a donatorului nu corespunde cu cea a receptorului, apar reacții grave. O veste bună este că multe clinici veterinare efectuează teste pentru identificarea grupei sangvine a câinilor.

Pentru pisici, grupele sunt: ​​A (cea mai comună), B și AB (grupa cea mai rară), notează Le Figaro. În timp ce grupa A este cea mai frecventă (99%), grupa B se găsește mai rar și în special la anumite rase, cum ar fi Bengaleza. Felinele cu grupa B pot dona sânge doar altor pisici B sau AB, numărul de donatori fiind mic.

Care sunt cerințele pentru ca animalul tău de companie să fie donator?

Ca și în cazul donării de sânge uman, se iau în considerare anumite criterii la câini: să aibă între 1 și 8 ani, să aibă vaccinurile și tratamentele antiparazitare la zi, temperament relaxat (donare sub sedare ușoară)

Greutate și vârstă

De obicei, câinii donatori trebuie să fie adulți sănătoși, cu o greutate normală. Recomandarea este ca patrupedul să fie de talie medie, de la 25 kg în sus.

Starea de sănătate

Câinele trebuie să fie sănătos, fără boli cronice sau afecțiuni medicale, cum ar fi patologii cardiace sau boli transmisibile.

Program de vaccinare

Patrupedul donator trebuie să fie deparazitat și vaccinat la zi.

Grupa de sânge

Grupa de sânge a câinelui trebuie să fie testată. Acest pas asigură compatibilitatea cu animalele care primesc sânge.

Absența istoricului de boli transmisibile prin sânge

Câinele donator nu trebuie să aibă antecedente de boli transmisibile prin sânge, precum babesioza sau anaplazmoza, pentru a evita răspândirea acestor infecții.

Temperamentul

De preferat, animalul să fie liniștit pentru ca procedura de recoltare să se efectueze ușor.

Absența istoricului de reacții adverse la donare

Dacă animalul a avut reacții adverse la donarea anterioară de sânge, este posibil să nu mai fie considerat eligibil pentru donare (de exemplu a fost apatic, a vomat etc.).

În cazul pisicilor, donarea de sânge este o procedură importantă care poate salva vieți. Există totuși anumite cerințe și reguli pe care o pisică trebuie să le îndeplinească pentru a deveni donator de sânge:

Greutate și starea de sănătate

Pisica donatoare trebuie să fie sănătoasă și să aibă o greutate normală (4-5kg) pentru a suporta procedura fără probleme. Felina nu trebuie să fie subponderală sau obeză.

Vârstă

Felinele donatoare sunt adulte, cu vârsta cuprinsă între 1 și 7 ani. Pisicuțele sau cele mai în vârstă pot fi excluse din donare din motive medicale.

Vaccinuri și paraziți

Pisica donatoare trebuie să fie vaccinată la zi deparazitată atât intern, cât și extern.

Grupa de sânge

Felina trebuie să aibă o grupă de sânge cunoscută și înregistrată, compatibilă cu cea a receptorului.

Stare psihologică

Pisica trebuie să fie liniștită și cooperantă.

Absența unor afecțiuni medicale

Pisica să nu aibă afecțiuni medicale cunoscute sau boli transmisibile prin sânge, cum ar fi FIV (virusul imunodeficienței feline) sau FeLV (leucemia felină).