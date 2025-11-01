Ce cred pisicile despre noi, de fapt. S-ar putea să fii foarte surprins: nu ne consideră stăpâni și tocmai de asta ne iubesc, potrivit unui studiu

De când pisicile au reușit să-și înfigă ghearele adorabile în noi, acum aproximativ 9.500 de ani, oamenii au avut o relație de dragoste cu felinele. Astăzi, peste 80 de milioane de pisici locuiesc în casele americanilor, cu aproximativ trei pisici pentru fiecare câine de pe planetă. Cu toate acestea, există încă multe lucruri pe care nu le știm despre aceste animale, inclusiv ce cred ele despre stăpânii lor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

John Bradshaw este expert în comportamentul pisicilor la Universitatea din Bristol și autorul noii cărți „Cat Sense” . După ce a observat pisicile de companie mai mulți ani, a ajuns la o concluzie interesantă: ele nu ne înțeleg cu adevărat așa cum o fac câinii.

Acesta susține că, în 20 de ani de carieră, a studiat comportamentul olfactiv la nevertebrate, deoarece a fost mereu fascinat de această altă lume în care trăiesc animalele, în principal a mirosului, care este simțul principal al câinilor. Așa că, la începutul anilor 1980, a început să lucreze la comportamentul câinilor. Mai târziu a devenit obsedat de pisici și de ideea lor despre lume în comparație cu cea pe care o avem noi.

Munca lui Bradshaw presupune observarea grupurilor de pisici pentru a vedea cum interacționează unele cu altele și deducerea structurii lor sociale. De asemenea, a studiat modul în care pisicile se joacă cu jucăriile și comportamentul lor în diferite momente ale zilei.

De ce a ajuns la concluzia că pisicile nu ne „înțeleg” așa cum o fac câinii

„S-au făcut multe cercetări cu câinii și cu modul în care aceștia interacționează cu oamenii. A devenit foarte clar că aceștia ne percep ca fiind diferiți de ei înșiși: de îndată ce văd un om, își schimbă comportamentul. Modul în care un câine se joacă cu un om este complet diferit de modul în care se joacă cu un câine.

Încă nu am descoperit nimic despre comportamentul pisicilor care să sugereze că au o cutie separată în care ne pun atunci când socializează cu noi. Evident, știu că suntem mai mari decât ele, dar nu par să-și fi adaptat prea mult comportamentul social. Pisicile se comportă cu noi într-un mod care este imposibil de distins de [cum] s-ar comporta cu alte pisici. Chiar cred că suntem stângaci: Nu multe pisici se împiedică de oameni, dar noi ne împiedicăm de ele. Dar nu cred că ne consideră proști și stupidi, din moment ce felinele nu se freacă de o altă pisică inferioară lor.”, susține specialistul pentru National Geographic.

Putem descoperi ce cred cu adevărat pisicile despre noi?

Potrivit lui John Bradshaw, sunt necesare mai multe cercetări. Nu este un domeniu care să fi primit suficientă atenție. Pisicile nu sunt animale sălbatice, așa că ecologiștii ar putea crede: „Ei bine, nu sunt deloc animale”.

Întrebat ce l-a surprins cel mai mult în cercetarea sa, expertul a răspuns că pisicile pot fi foarte stresate, fără ca stăpânii lor să-și dea seama, stare care le afectează calitatea vieții mintale și sănătatea. Pisicile nu se înțeleg [întotdeauna] cu alte pisici [și oamenii nu își dau seama] cât de mult le poate stresa acest lucru. În afară de vizitele de rutină, cel mai frecvent motiv pentru care pisicile sunt duse la veterinar este o rană suferită într-o luptă cu o altă pisică.

Tot mai multe pisici fac dermatită și cistită [inflamația vezicii urinare] și devine din ce în ce mai clar că aceste probleme medicale sunt agravate de stresul psihologic. De exemplu, inflamația peretelui vezicii urinare este legată de hormonii de stres din sânge.

O soluție este să examinezi stilul de viață social al pisicii, în loc să o droghezi. Asta ar putea însemna să te asiguri că două pisici care nu se înțeleg locuiesc în locurile opuse ale casei. Destul de des, problema dispare.

Motivul pentru care pisica miaună când este singură într-o cameră

Pisicile învață cum reacționează stăpânii lor atunci când aceștia scot anumite sunete. Așadar, dacă pisica se gândește: „Vreau să-l iau pe stăpânul meu din cealaltă cameră”, aceasta acționează vocalizând. Ele folosesc învățarea directă, subliniază specialistul în comportament felin.

De ce unele pisici tratează diferit un membru uman al familiei

„Sunt mult mai deștepte decât le dăm noi credit: învață ce funcționează cu ce persoană. Știu dacă un membru al familiei este predispus să se trezească la 4 dimineața și să le dea niște recompense”, spune expertul.

Ce trebuie să știe stăpânii despre pisicile lor

„Recunoaște că pisicile sunt animale sociabile într-o oarecare măsură, dar nu așa cum sunt câinii. Mulți oameni care au o pisică decid că ar dori să aibă o altă felină, crezând că două pisici sunt de două ori mai distractive. Dar pisicile s-ar putea să nu vadă lucrurile așa. Mesajul simplu pe care aș vrea să-l transmit este că, dacă vrei să ai mai multe pisici, procedează cu prudență și fii pregătit să renunți la asta dacă nu funcționează”, a conchis John Bradshaw.